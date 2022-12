Totálna kalamita na východe: Doprava skolabovala, vietor lámal stromy a ničil autá!

Video: Husté sneženie a vietor sa vyskytli aj v Bratislave

Aktualizované 16:22 Situácia týkajúca sa vlakovej dopravy v Košiciach je stále napätá, vlaky jazdia s obmedzeniami. Informovala o tom ZSSK na sociálnej sieti. Aktuálne najväčšie meškania spôsobené kalamitou dosahujú od 105 do 325 minút. Ide o IC vlaky a vlaky kategórie Ex smerujúce z Košíc do Bratislavy, ale aj vlak kategórie R smerujúci z Košíc do Zvolena a EN na trase Praha - Humenné. "Manažér infraštruktúry intenzívne odstraňuje následky sneženia, prudkého vetra a značnej námrazy, v dôsledku čoho vznikajú od rána meškania," uviedla ZSSK s tým, že spolu so Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR) robia všetko pre obnovenie dopravy.

ZIMA UŽ VYČÍŇA AJ V NAŠOM KRAJI ❄️🌬 V tomto prípade sa to našťastie obišlo bez zranení. Dávajte si na cestách pozor☝️

Aktualizované 14:38 Nepriaznivá poveternostná situácia na východe Slovenska si v nedeľu vyžiadala aj výpadky elektriny. Okolo poludnia evidovali na všetkých napäťových úrovniach takmer 80 porúch, ktoré spolu obmedzili distribúciu elektriny takmer 5000 odberným miestam, uviedla hovorkyňa spoločnosti Východoslovenská distribučná Andrea Danihelová. "K zasiahnutým miestam patria obec Stratená, Meliata, Dedinky, Košická Polianka, Zdoba, košické sídlisko Dargovských hrdinov, obec Kochanovce, Henclová, Drienica, Ladomirov, Kolonica, Starina, Zemplín, Strážske," uviedla s tým, že VSD pracuje na odstraňovaní porúch a postupne sa snaží obnoviť distribúciu elektriny. Výpadky boli podľa jej slov zapríčinené silným vetrom, hustým snežením a mokrým snehom, v dôsledku čoho popadali stromy a potrhali vodiče či poškodili podperné body.

Aktualizované 13:37 Verejný cintorín v Košiciach v nedeľu zatvorili. Dôvodom je zvýšené riziko pádu ľadu z konárov stromov a zvýšená hrozba ich polomu pod váhou snehu. Informuje o tom Správa mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach na sociálnej sieti. Verejnosť žiada, aby plánovanú návštevu cintorína v mestskej časti Juh odložila na iný deň a rešpektovala pokyny pracovníkov správy cintorína. "Areál verejného cintorína opäť otvoríme v pondelok (12. 12.)," uvádza.

Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková

Aktualizované 13:55 Cesty na území Košického kraja sú zasnežené a ťažko prejazdné. Momentálne najhoršia situácia je pre silný nárazový vietor v úseku cesty Dvorníky - Včeláre - Hrhov v okrese Košice-okolie. Neprejazdný je úsek cesty Budimír - Družstevná pri Hornáde, kde je šesť vozidiel uviaznutých v snehu. Dobšinský kopec je naďalej neprejazdný pre nákladnú dopravu. Horský priechod Soroška je momentálne prejazdný bez obmedzení. V okrese Trebišov sú aktuálne všetky cesty zjazdné.

V súvislosti so zhoršenými poveternostnými podmienkami polícia na území Košického kraja doposiaľ nezaznamenala žiadnu dopravnú nehodu, ktorá by si vyžiadala zranenia. "V teréne je maximálne množstvo príslušníkov PZ, ktorí dopravnú situáciu monitorujú, dopravu v kritických úsekoch regulujú, prípadne odkláňajú," povedala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová.

Dôrazne apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby svoje schopnosti nepreceňovali, svoju jazdu prispôsobili aktuálnym poveternostným podmienkam a dbali na zvýšenú bezpečnosť. "Ak to nie je nevyhnutné, ostaňte radšej doma," dodala polícia.

Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková

Aktualizované 13:32 ituácia na cestách Košického samosprávneho kraja (KSK) sa postupne upokojuje, v okresoch Michalovce a Trebišov je už pod kontrolou, povedal hovorca KSK Michal Hudák s tým, že zapadli aj niektoré stroje. Poveternostná situácia je v okresoch Rožňava aj Spišská Nová Ves oproti nedeľnému ránu pokojnejšia. "Z troch vzniknutých porúch počas činnosti sú už dva stroje opravené a idú do terénu. Dva stroje vyslobodzujeme z dôvodu zapadnutia. Zvyšná technika pracuje," uviedol v súvislosti so Spišskonovoveským okresom. Tri poruchy strojov zaznamenali aj v okrese Rožňava. Podľa krajských cestárov budú v krátkom čase opäť vyslané do terénu. "V okrese Košice-okolie prebieha výkon činnosti všetkou dostupnou technikou a výpomocou zo strediska Trebišov," dodal Hudák.

FOTO ZO SNEHOVÉHO PEKLA NA VÝCHODE: JAZDITE OPATRNE❄️💨 Od skorého rána husté sneženie a silný nárazový vietor...

Aktualizované 12:15 Horská záchranná služba upozorňuje všetkých návštevníkov horských oblastí, že počas noci zo soboty na nedeľu v najvyšších polohách Západných a Vysokých Tatier napadlo 15 – 20 cm nového snehu. "Nový sneh napadol počas silného vetra, preto sú hlavnými lavínovým problémami nový sneh a vetrom previaty sneh. Na hrebeňoch sa očakáva vytváranie prevejov. Vietor stále pretrváva, v strmých žľaboch a miestach s väčšou výškou snehovej pokrývky, najmä na záveternej strane (J, JV, V) hrebeňov je možné (lokálne) pri veľkom dodatočnom zaťažení uvoľnenie lavíny (aj peší turisti, výstup bez rozostupov)," uviedli.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková

Záchranári upozorňujú návštevníkov, aby vzhľadom na aktuálne podmienky v jednotlivých pohoriach, zvážili svoje aktivity vo vysokohorskom teréne, zbytočne neriskovali a vyhýbali sa miestam so zvýšeným lavínovým nebezpečenstvom.

Zasnežený chodník na sídlisku v Košiciach

Zdroj: TASR/Diana Semanová

Zasnežený chodník na sídlisku v Košiciach

Zdroj: TASR/Diana Semanová

Aktualizované 11:47 Zlá situácia nie je iba na východe. Trenčianski krajskí policajti informovali, že cesta medzi Turou Lúkou a Vrbovcami je momentálne neprejazdná z dôvodu dokumentovania škodovej udalosti a z dôvodu, že je šmykľavá. "Prvotne sme prijali oznámenie o štyroch vozidlách mimo cestu, ale po príchode na miesto policajti Obvodného oddelenia z Myjavy zistili, že dve autá, čo skončili mimo cestu neboli poškodené. Vozidlá odtlačili späť na vozovku a vodiči mohli pokračovať ďalej v jazde," uviedli. "Na niektorých miestach nášho kraja je súvislá vrstva snehu. Jazdite preto opatrne! Veríme, že už všetci máte prezuté pneumatiky na zimné. Prispôsobte rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky a nepreceňujte svoje schopnosti," odkázali vodičom.

❗️AKTUÁLNE❗️ VODIČI NA CESTE MEDZI TUROU LÚKOU A VRBOVCAMI POLICAJTI DOKUMENTUJÚ ŠKODOVÚ UDALOSŤ A MOMENTÁLNE JE CESTA...

Aktualizované 11:39 Polícia informovala, že cesta na Hrhov od Dvorníkov je uzavretá pre nakladnú dopravu. Cesta na Dargov je prejazdná len ťažko. Na ceste Štós je súvislá vrstva snehu a je len veľmi ťažko prejazdná. Dobšinský kopec je zasa v oboch smeroch prejazdný len pre osobné autá. Pri obci Hrhov je uzatvorená cesta v oboch smeroch na nevyhnutný čas, vyťahujú autobus.

Aktualizované 11:33 V Prešove je od rána vyhlásený stav nebezpečia. "Od 23.15 bola operačným štábom požiadaná spoločnosť Záhrada Real s.r.o. aktivovať svoje služby a začať odpratávať chodníky. Ich prácu budeme v priebehu dňa kontrolovať," uviedlo mesto na sociálnej sieti. Ich prioritou je zabezpečiť, aby ľudia, ktorí budú v pondelok cestovať do práce a voziť deti do škôl mali k dispozícii bezpečné a plynulé mestské cestné komunikácie. "Prosíme všetkých Prešovčanov, aby okrem výnimočnej situácie nevychádzali zo svojich domov. Vyhnete sa tak nechceným zraneniam a umožníte technike pohotovo a rýchlo pracovať na odpratávaní snehu," požiadali obyvateľov.

Silný vietor v Trebišove lámal stromy a ničil autá

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Silný vietor v Trebišove lámal stromy a ničil autá

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Aktualizované 11:15 Snehová kalamita si vyžiadala už 120 výjazdov hasičov. "Na východnom Slovensku zaznamenali hasiči prudký nárast technických udalostí. Spôsobilo ho prudké zhoršenie počasia, následkom ktorého na viacerých miestach napadalo viac ako 20 cm snehu. Z dôvodu silných mrazov a vetra boli hasiči od dnešnej polnoci doposiaľ vyslaní k 120 udalostiam technického charakteru," informovali hasiči. Najvážnejšia situácia je v Košickom kraji, kde zasahovali už 77-krát.

Najčastejšie pomáhali pri odstraňovaní popadaných stromov a konárov z cestných komunikácií, v niekoľkých prípadoch aj pri dopravných nehodách. V obci Drnava v okrese Rožňava sfúkol silný vietor autobus z cesty, v Košiciach hasiči pomáhali viacerým zapadnutým vozidlám. Košickí hasiči vyzývajú občanov, aby z dôvodu bezpečia dnes nikam necestovali.

11:05 Na viacerých miestach platia výstrahy pred vetrom, snežením, poľadovicou, snehovými jazykmi a závejmi aj pred povodňami. Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí pre celý Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj, okresy Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Poprad, Prešov, Vranov nad Topľou, Košice-okolie, Michalovce, Rožňava a Trebišov. Meteorológovia ju vydali do 15.00 h, respektíve do 18.00 h. Výstraha druhého stupňa platí pre Košice-mesto do 15.00 h.

Druhý stupeň výstrahy pred snežením vydali pre celý Prešovský kraj a pre Košický kraj. Výstraha prvého stupňa platí pre okresy Brezno, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota a takmer celý Žilinský kraj. Poľadovica sa môže vyskytnúť v okresoch Brezno, Revúca Rimavská Sobota a v niektorých okresoch Prešovského a Košického kraja.

Výstrahu prvého stupňa pre snehové jazyky a záveje vydali pre celý Žilinský kraj a takmer celý Trenčiansky kraj. Do 18.00 h platí výstraha druhého stupňa pre okresy Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Vranov nad Topľou, Gelnica, Košice-okolie, Košice-mesto a Spišská Nová Ves. Pre ostatné okresy Košického a Prešovského kraja vydal SHMÚ výstrahu prvého stupňa.

Zároveň v okresoch Humenné, Michalovce, Sobrance a Trebišov platí prvý stupeň výstrahy pred povodňou. "Vzhľadom na spadnuté zrážky a nasýtenosť povodí aj na ukrajinskej časti povodia je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch s možnosťou dosiahnutia, respektíve prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity," poznamenali meteorológovia.

Silný vietor v Trebišove lámal stromy a ničil autá

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Silný vietor v Trebišove lámal stromy a ničil autá

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Najhoršie je na tom východ

Podľa údajov meteorológov do 7.30 ráno napadlo na východe miestami 15-30 centimetrov snehu, ojedinele aj viac. „Automatická stanica Štós nám hlási 34 cm nového snehu, pričom severné návetria Volovských a Slanských vrchov môžu mať podľa úhrnov zrážok (okolo 40 mm) aj viac ako 40 cm nového snehu (s aktuálnou intenzitou 5-10 cm/h). Väčšinou mrzne a stále fúka silný až prudký severný vietor, ktorý spôsobuje výrazné komplikácie v doprave,“ informoval SHMÚ.

Košice prijímajú opatrenia

Alarmujúca situácia vládne aktuálne aj v metropole východu. Košice pre nepriaznivé počasie dokonca vyhlásili 1. stupeň kalamitnej situácie. Informoval o tom hovorca magistrátu Dušan Tokarčík.

Okrem zhruba desiatich centimetrov vrstvy snehu spôsobuje problémy aj silný nárazový vietor. Cestári v noci nasadili 24 mechanizmov, aktuálne ich je v teréne 30. Posilnené budú ešte o externú techniku a záložné zdroje. Riaditeľ magistrátu na krízovom štábe uviedol, že hlavné ťahy ošetrovali posypovým materiálom už od sobotňajšieho (10. 12.) večera, no silný mrznúci dážď materiál zmyl a eliminoval akéhokoľvek preventívne posypy. "Našou prioritou je udržať prejazdné hlavné cestné ťahy na území mesta, teda tie, na ktorých premáva MHD a rovnako cesty, ktoré majú slúžiť vozidlám hasičov a záchrannej služby," povedal.

⚠️upozornenie⚠️❄️🌨️ Žiadame obyvateľov pokiaľ je to možné, aby nikam necestovali. Situácia je na viacerých miestach...

Autobusy majú podľa mesta problémy a výrazne meškajú najmä v kopcovitých terénoch - na Sídlisku KVP, Dargovských hrdinov a v lokalite Podhradová. Električky neboli z dôvodu zamrznutého trakčného vedenia vypravené vôbec. "Prosíme preto obyvateľov mesta aby dnes radšej, ak nikam urgentne nemusia ísť, ostali doma. Aj napriek našej enormnej snahe sa tento boj s prírodou vyhrať nedá," uviedol Čop. Ak sa dopoludnia situácia nezmení, mesto vyhlási 2. stupeň kalamitnej situácie.

Tokarčík pripomenul, že v súvislosti s chodníkmi dostali ich správcovia SMS správu so žiadosťou o údržbu. "Mesto si však zároveň uvedomuje, že do dobrého stavu sa môžu chodníky dostať až potom, ako sa počasie upokojí," dodal.

Občianskej združenie Hasiči Košice žiada ľudí, aby pokiaľ je to možné, nikam necestovali. Situácia je na viacerých miestach alarmujúca. Varujú aj pre lámaním stromov.

Aj keď sme vtipkovali, cestári majú v tomto počasí naozaj práce dosť a pri takom vetre je odhŕňanie málo účinné - nafúka...

Správa ciest Košického samosprávneho kraja vyhlásila v nedeľu I. situačný stupeň v úsekoch spadajúcich pod stredisko Rožňava a Košice-okolie. Dôvodom je husté sneženie sprevádzané silným vetrom. "Najhoršia situácia je na ceste I/67 v úseku Dobšiná - Dobšinský kopec - Dobšinská Ľadová Jaskyňa a ďalších horských priechodoch," uviedol v súvislosti s cestami v Rožňavskom okrese hovorca KSK Michal Hudák. V Michalovskom okrese sú cesty zjazdné, no s kašovitou vrstvou snehu. Tá je aj na cestách v okrese Trebišov. "Situáciu komplikuje silný vietor a popadané stromy," dodal Hudák.

Ak nemusíte, nikam necestujte

Sneh, vietor a silná námraza obmedzili aj na východe aj vlakovú dopravu. Železničiari dnes odporúčajú cestovať vlakom iba v prípade, že je to nevyhnutné. „V dôsledku nepriaznivých vplyvov počasia je značne obmedzená železničná doprava na východe Slovenska, najmä v okolí Košíc. Na viacerých tratiach je silná námraza na trolejovom vedení, v stanici Košice nefungujú výhybky. Zamestnanci správcu infraštruktúry intenzívne pracujú na odstránení následkov a obnovení dopravy,“ informuje ZSSK.

Košická krajská polícia informovala, že na ich cestách sa miestami nachádza vrstva snehu, napriek tomu je väčšina ciest zjazdná. "V okrese Spišská Nová Ves husto sneží a fúka silný nárazový vietor – cesty sú zasnežené, ťažko prejazdné. V okrese Michalovce sú cesty mokre, ale zjazdné. Cesta v úseku Strážske - Vranov nad Topľou - Riedky vrch pre osobne vozidla prejazdné a pre nákladnú dopravu ťažko prejazdné," odkázali.

Pripomenuli, že v Košiciach sú cesty veľmi ťažko prejazdné, sneží a fúka silný nárazový vietor. Všetka cestárska technika je v teréne. V okrese Košice – okolie sú cesty tiež veľmi ťažko prejazdné. Aj tam robí problémy sneh. "V okrese Trebišov sneží a fúka silný nárazový vietor. Na horskom priechode Dargov stále sneží, na vozovke je vrstva snehu. Všetky cesty sú zatiaľ zjazdné. V okrese Rožňava – sneží a fúka silný nárazový vietor hlavne na ceste v okolí obce Hrhov, kde je cesta prejazdná len pre OMV. Dobšinský kopec je uzatvorený v oboch smeroch," dodali.

Problémy majú aj horské priechody

Horský priechod Donovaly je pre husté sneženie uzavretý pre nákladnú dopravu nad desať metrov dĺžky. Informuje o tom Slovenská správa ciest na svojom webe zjazdnost.sk. Pre silné sneženie je znížená dohľadnosť do 50 metrov v okrese Spišská Nová Ves a v lokalitách Jelšava a Dobšiná. Do 100 metrov je podľa SSC pre silné sneženie znížená dohľadnosť na väčšine východného a severného Slovenska. Úsek cesty Srdiečko - Bystrá je zjazdný len so snehovými reťazami.

Daška 8:50 Diaľnica Dargov Košice, jedna katastrofa. Nič neodhrnute. Záveje, asi horšia cesta ako vedľajšie cesty medzi dedinkami. 🤦🤦🤦

Povrch vozoviek je v juhozápadnej polovici Slovenska suchý až mokrý, na zvyšku územia sa nachádza čerstvý alebo kašovitý sneh od jedného do dvoch centimetrov. V okolí Trstenej a najmä v okolí Košíc je na povrchu vozoviek vrstva kašovitého snehu do výšky päť až desať centimetrov.

SSC tvrdí, že horské priechody sú väčšinou zjazdné, povrch vozoviek je pokrytý vrstvou čerstvého alebo kašovitého snehu do jedného do dvoch centimetrov. Vrstva snehu do päť centimetrov sa nachádza na horských priechodoch Vernár, Súľová, Grajnár, Podspády, Dobšiná a Štós. Na horskom priechode Pusté Pole je podľa cestárov čerstvý sneh do výšky 15 centimetrov. Bez snehu sú horské priechody Dargov, Zbojská, Vyšehrad, Havran, Šútovce, Biela Hora a Pezinská Baba.ä

V zimnej sezóne sú pre vozidlá nad desať metrov dĺžky uzatvorené horské priechody Príslop, Šútovce a cesta v úseku Nitrianske Pravno - Fačkovské sedlo. Horský priechod Herlianske sedlo a cesta Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie sú v zimnom období neudržiavané a uzavreté pre všetku dopravu.

Počasie dalo zabrať aj západniarom. Tých zasiahlo podľa SHMÚ menej výrazné zrážkové pásmo. Aj na západnom Slovensku sa rozsnežilo, no pri slabých zrážkach sa ojedinele ešte vyskytuje aj dážď so snehom alebo dážď.

Intenzívne sneženie má však našťastie v najbližších hodinách postupne slabnúť a popoludní postupne zoslabne aj vietor.