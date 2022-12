Po dvoch rokoch sa prezidentka Čaputová chystá opäť za pápežom: Pozrite si predchádzajúce stretnutia na FOTO

BRATISLAVA - Na návštevu Svätej zeme spojenú s audienciou u pápeža Františka odcestuje prezidentka Zuzana Čaputová v sobotu 10. decembra. Naposledy do Vatikánu zavítala v decembri 2020. Zloženie aktuálnej delegácie ani program ešte prezidentská kancelária nezverejnila. Hovorca Martin Strižinec však informoval, že bude rokovať aj so štátnym sekretárom Svätej stolice Pietrom Parolinom.

Prvú návštevu Vatikánu absolvovala Čaputová v pandemickom období. Do Svätej zeme niesla v decembri 2020 okrem iného aj 10-tisíc PCR testov z firmy biochemika Pavla Čekana, ktorý ju tiež sprevádzal. Okrem Svätého Otca sa stretla aj s emeritným kardinálom Jozefom Tomkom, ktorý tento rok v auguste zomrel v úctyhodnom veku 98 rokov. Rovnako ako to bude tentokrát, aj vtedy rokovala i so štátnym sekretárom Svätej stolice Pietrom Parolinom. Po oficiálnych stretnutiach vo Vatikáne pred dvomi rokmi prezidentka navštívila Baziliku sv. Klimenta, v ktorej položila kvety k hrobu sv. Cyrila.

Galéria fotiek (8)

Galéria fotiek (8)

Počas audiencie pozvala hlava štátu pápeža Františka na návštevu Slovenska. Tá sa uskutočnila minulý rok v septembri. Charizmatický najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi sa okrem Čaputovej stretol s ďalšími najvyššími ústavnými činiteľmi, ako aj so zástupcami židovskej a rómskej komunity. Zavítal do Bratislavy, Košíc a Prešova.

Svoju cestu zavŕšil pápež František v Šaštíne, kde sa zúčastnil na svätej omši a predniesol aj homíliu. Jeho návšteva bola ešte poznačená pandémiou covidu, preto počas nej panovali dosť tvrdé protipandemické opatrenia. Napriek tomu dostať sa na omšu pod holým nebom v blízkosti Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne bolo naozaj komplikované. Naživo ho chceli vidieť desaťtisíce ľudí. Samozrejme, nechýbala na nej ani prezidentka Čaputová.

Galéria fotiek (8) Návšteva pápeža Františka v Šaštíne

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

Galéria fotiek (8)

Hlava štátu určite nikdy nezabudne na rozlúčku s pápežom, ktorá bola o to dojemnejšia a osobnejšia, lebo jej v deň jeho odchodu zomrel milovaný otec. „Dnes som sa rozlúčila na letisku so Svätým Otcom. V duchu som ale so slzami kývala aj tomu svojmu. V pondelok ešte vnímal, keď som mu povedala, že mu pápež požehnal. Odišiel v pokoji, doma, v starostlivosti rodiny. Ďakujem za všetko, oci. V mene celej rodiny ďakujem za všetku prejavenú sústrasť,“ napísala vtedy na sociálnej sieti.

Galéria fotiek (8)

Galéria fotiek (8)

Galéria fotiek (8)

Pred prvou návštevou Čaputovej vo Vatikáne bol na Slovensku pápež naposledy pred 17 rokmi. O to viac si jeho prijatie pozvania vážila. Neobvykle časté stretnutia svedčia o tom, že pápež František má k Slovensku a jeho prezidentke vrúcny vzťah.