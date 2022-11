Nehoda na Úrade vlády: Po tomto zrejme expremiérovi Pellegrinimu musel prejsť po chrbte mráz!

BRATISLAVA - Aj počas tejto stredy na Úrade vlády SR prebieha tradičné zasadanie ministrov a premiéra, ktoré s týždennou pravidelnosťou navštevujú aj novinári, ktorých je skutočne veľa na jednom priestore. Kameramani sa rovnako pohybujú so svojou rozmernou technikou, čo sa im dnes pri chvíľke nepozornosti vypomstilo a nastala veľká nehoda. Aj keď to na prvý pohľad priamo nesúvisí s touto vládou, ale problém zasiahol Petra Pellegriniho, ktorý však momentálne sedí v opozícii.

Všetko sa to odohralo v priestore na prízemí pred hlavnými schodmi smerom hore, kde rokuje vláda. Ministri vstupujú do uličky, kde na nich čakajú kameramani, fotografi a novinári. Zrejme počas tejto rušnej stredy však došlo k veľkým manipuláciám s technikou, a to sa vypomstilo bývalému predsedovi vlády, ktorého zarámovaný fotoportrét visí na stene spolu s ostatnými expremiérmi.

Schytal to Pellegrini

Zrejme po nepozornosti niektorého z kameramanov sa tak tento zasklený a zarámovaný fotoportrét dnešného šéfa Hlasu-SD behom sekundy ocitol na zemi.

Škoda je pritom o to väčšia, že samotný portrét sa ocitol na zemi s polovicou rámu a druhá polovica ostala visieť na stene. Po tomto incidente musel zrejme bývalému predsedovi vlády a šéfovi mimoparlamentnej strany prejsť mráz po chrbte.

Pracovníci úradu vlády museli následne celý poškodený fotoportrét zvesiť a na stene ostalo len prázdne miesto medzi expremiérmi Robertom Ficom a Igorom Matovičom.

