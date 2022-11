Šetrenie, ktoré by sa vám nepáčilo: Ľudia majú teplú vodu iba v niektoré hodiny! Obmedzené je aj kúrenie

Archívne video: Hirman o nedohode Rady ministrov na korekčnom mechanizme pre ceny plynu

Rozpis s presným časovým vymedzením dodávok tepla a teplej vody v jednom z bytových domov v Michalovciach bol anonymne zverejnený vo facebookovej skupine Nekŕmte nás odpadom s otázkou: „Je toto normálne?“

Podľa rozpisu má byť ústredné kúrenie zapnuté od 5. hodiny ráno do 9. hodiny. Následne sa má do 16. hodiny iba temperovať. Kúrenie má byť zasa zapnuté až od 16. do 22. hodiny.

Podobne je to aj s teplou vodou. Tá ma počas týždňa tiecť od 5. hodiny ráno do 9. hodiny a potom až popoludní od 15. hodiny do 22. hodiny. Medzi tým, teda v čase od 9. do 15. hodiny je odstavená. Osobitný režim je vytvorený pre víkendy, kedy sú naplánované až dve odstávky. Od 9. hodiny do 11. hodiny a popoludní od 14. do 16. hodiny.

V dokumente sa okrem toho nikde neuvádza, ako to bude s kúrením a teplou vodou v nočných hodinách, teda od 22. hodiny večer do 5. hodiny ráno. Rozpis vznikol z dôvodu navýšenie cien energií a bol schválený na domovej schôdzi ešte koncom októbra.

Galéria fotiek (3)

„OSBD Michalovce má v Michalovciach v správe 5 bytových domov (240 bytov) s vlastnou kotolňou, v ktorých skončila zmluva o dodávke plynu k 31.10.2022. Od 1.1.2023 budú mať vlastníci bytov v týchto bytových domoch regulovanú cenu plynu, ktorej výšku zatiaľ nepoznáme. Avšak v mesiacoch november a december 2022 je pre týchto vlastníkov bytov cena plynu 9-násobne vyššia ako bola doteraz. Bez výrazného zníženia spotreby plynu by v rámci ročného vyúčtovania nákladov za rok 2022 mali vlastníci obrovské nedoplatky. Z tohto dôvodu sme vlastníkom bytov navrhli zavedenie dočasných úsporných opatrení, ktoré boli prediskutované so zástupcami vlastníkov na pracovnom stretnutí a následne so samotnými vlastníkmi bytov na schôdzi vlastníkov, kde vlastníci bytov s tými úspornými opatreniami dočasne súhlasili s tým, že sa tieto opatrenia vyhodnotia a prehodnotia v závislosti od spotreby plynu a od počasia,“ vysvetlil pre Topky.sk predseda Okresného stavebného bytového družstva Michalovce Peter Gožo.

„Jedná sa o prerušenie dodávky teplej vody počas pracovných dní medzi 9:00 až 15:00 hod. Cez víkend je prerušenie dodávky teplej vody medzi 9:00 až 11:00 hod. a 14:00 až 16:00 hod. V rámci kúrenia je v čase 9:00 až 16:00 hod znížená vykurovacia krivka kúrenia (je zabezpečené temperovanie kúrenia),“ upresnil. Dodal, že úsporné opatrenie budú po novembri s vlastníkmi bytov prehodnotené a po dohode s nimi bude nastavený systém pre mesiac december 2022. Na piatok 2. decembra je naplánovaná schôdza, na ktorej sa s vlastníkmi dohodnú, ako ďalej.