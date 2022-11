Vianočné nákupy sa výrazne predražia: O koľko to bude? Týchto 10 tipov vám pomôže ušetriť!

BRATISLAVA – Vianoce patria bez pochýb k tým náročnejším obdobiam roka pre naše peňaženky. Míňame viac, a to nielen na potraviny, ale aj na darčeky. V tomto roku to kvôli takmer 15-percentnej inflácii bude platiť dvojnásobne. Existuje však niekoľko tipov, ako nakupovať počas sviatkov a nezruinovať si pri tom rozpočet.

Najlepšie je vyhradiť si presný rozpočet, koľko chcete na darčeky minúť a nakupovať s rozumom. „Prakticky akýkoľvek darček v tomto roku kúpite, pravdepodobne zaň zaplatíte viac ako by to bolo vlani. Podpísala sa pod to rekordná inflácia, ktorú poháňa nahor najmä rast cien potravín, ale do spotrebiteľských cien sa premietajú aj extrémne drahé energie a ceny komodít. Vďaka týmto vstupom sú následne drahšie aj ďalšie výrobky ako je elektronika, oblečenie či iné tovary a služby, ktoré ľudia nakupujú aj ako vianočné darčeky,” uviedol analytik spoločnosti FinGO.sk František Burda.

Inak povedané, pred Vianocami je potrebné nakupovať s rozumom a všetko si premyslieť dôkladnejšie ako vlani. „Odporúčam si stanoviť vianočný rozpočet, a to nielen na darčeky, ale aj na stromček, výzdobu, nákup potravín, dopravu pri cestovaní za rodinou, ale aj na silvestrovskú chatu či iné aktivity, ktoré si chcete dopriať počas sviatkov. Zvážte svoje plány s triezvou hlavou a podľa svojich finančných možností tak, aby ste nezruinovali váš rodinný rozpočet. Radšej oslávte sviatky s vašimi blízkymi možno o čosi skromnejšie, ale v pokoji, zdraví a bez nových dlhov,” radí.

Ako upozornil, pri porovnaní priemerných cien štatistického úradu, ktorý najnovšie údaje zverejnil za október 2022, je medziročný rozdiel v cenách u niektorých výrobkov výraznejší, u iných menej. Zatiaľ, čo pred rokom vás tradičná podstromčeková klasika – ponožky – vyšla v priemere na 2,51 eura, tak tento rok vás bude stáť 2,83 eur. Ak chcete dieťaťu kúpiť nový bicykel, dáte zaň v priemere už nie 193 eur, ale 216 eur. Nové lyže vás zasa vyjdú 306 eur oproti vlaňajším 298 eurám.

„Zdražovanie pri darčekoch nekončí. Ešte viac ho cítiť pri medziročnom porovnaní cien základných potravín ako je mlieko, maslo, múka, vajcia či cukor. Pri pečení vianočného pečiva zaplatíte viac za každú jednu surovinu v tradičných receptoch,” opisuje analytik. Napríklad vajcia zdraželi o 42 %, margarín o 62 %, múka o 69 % a cukor dokonca o 73 %.

„Aj pri nákupe potravín sa dá ušetriť, ak sa naň vopred pripravíte a dobre si ho naplánujete. Základom je nákupný zoznam, ktorého sa budete držať a odporúčam urobiť si cenový prieskum v rôznych obchodných reťazcoch, či už v tlačených letákoch alebo na internete. Ak v obchode natrafíte na ďalší akciový tovar, nemusíte ho kúpiť len preto, že je lacnejší. Ak ho reálne nepotrebujete alebo nestihnete spotrebovať, môže sa stať, že skončí v koši. Vyhýbajte sa teda neplánovaným nákupom a míňaniu za zbytočnosti, ktoré vás neskôr môže mrzieť,” dodal analytik.

