Rokovania s LOZ: Fico sa ostrým slovníkom pustil do vlády, lietali nadávky! SaS už apeluje aj na odborárov

BRATISLAVA – Rokovania vlády s lekárskymi odborármi pripomínajú nekonečný príbeh. Dohodnutí sú na siedmich bodoch, ten posledný – platy – sa však stal kameňom úrazu, na ktorý môžu doplatiť najmä pacienti. Ak sa nič nezmení, od 1. decembra bude totiž v našich nemocniciach o dvetisíc lekárov menej. Opozičné strany sa preto pustili do vlády. Tlak však už vyvíjajú aj na samotných odborárov.

Predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico uviedol, že sa „hanbí ako pes.“ Dôvodom je, že premiér Eduard Heger požiadal predsedov vlád Česka, Poľska a Maďarska o pomoc v zdravotníctve. "Čo sme mi nejaké Burundi, alebo zachvátila krajinu vojna či prírodná katastrofa nezvládnuteľných rozmerov? Nie! My sme krajina v mieri, ktorá má nemocnice, lekárov aj peniaze. Toto všetko je nám malo platné, lebo máme vo vláde id**tov a ma**rov,“ povedal ostro. Obsah sporov medzi vládou a lekármi hodnotiť nechcel. „Keby išlo o peniaze, tak by som ho chápal, ale o peniaze nejde, lebo tých má vláda, koľko chce a v roku 2023 chce minúť neuveriteľných 35 miliárd, čo je dvakrát viac, ako sme mali my k dispozícii v roku 2019,“ skonštatoval.

Video: Robert Fico kritizuje vládu za rokovania s LOZ

Na mušku si obzvlášť zobral ministra financií Igora Matoviča, ktorý podľa jeho slov absolútne ignoruje fakt, že po prvom decembri sa naši občania nemusia dostať ani k urgentnej zdravotnej starostlivosti. „Heger nie je schopný svojmu ministrovi ani len naznačiť, aby sa umravnil a zabezpečil, že 1. decembra neodíde z práce masa lekárov a zdravotníckych pracovníkov,“ pokračoval. Skritizoval aj ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského.

Nebol však sám. Hlas-SD totiž zasa na margo Matoviča uviedol, že hodil do zdravotníctva svoju "atómovú bombu" v podobe stabilizačného príspevku, ktorý môže rozvrátiť vzťahy v nemocniciach. "Napriek tomu, že už boli blízko dohode s odborármi, rozhodol sa sebe vlastným spôsobom zvrátiť vývoj rokovaní a ľudia zostávajú v neistote aj naďalej," uviedol podpredseda strany a nezaradený poslanec Richard Raši. Upozornil, že ak k dohode nedôjde, bude za to zodpovedný iba minister financií.

SaS už apeluje aj na odborárov

Ostrý slovník voči vláde vytiahla aj SaS. Liberáli uviedli, že súčasné návrhy ministra financií o stabilizačnom či náborovom príspevku považujú za nesystémové. "Spôsobilo to, že aj lekári, ktorí nepodali výpovede, vypovedajú nadčasy, aby ukázali, že nie sú úplatní," dodala poslankyňa Jana Bittó Cigániková. Pôvodná ponuka vlády na zvýšenie platov lekárov bola podľa nej z hľadiska konkurencieschopnosti férová. "Myslím si, že keby ju lekárski odborári prijali, bola by to historická chvíľa pre celý rezort zdravotníctva aj lekárov," povedala.

Ponuka na konkurencieschopné zvýšenie platov lekárov však podľa nej mala prísť skôr. "Dospeli sme do štádia, keď akékoľvek riešenie situácie bude extrémne drahé a bude stáť stovky miliónov eur navyše," dodala. Viní z toho ministra financií Igora Matoviča (OĽANO), "ktorý blokoval akékoľvek ponuky na zvýšenie platov lekárov".

Apeluje tiež na zvýšenie platby za poistencov štátu. "SaS navrhne jej zvýšenie na 4,5 percenta, aby zdravotníctvo dostalo toľko peňazí, koľko potrebuje. Zároveň navrhneme férovú reguláciu zisku zdravotných poisťovní," uviedla. Riešenie tiež vidí v balíku peňazí pre manažment nemocníc. "Aby ony samy sa rozhodli, či potrebujú stabilizačný príspevok a pre koho," dodala.

Video: SaS vyzýva vládu na návrat k systémovým riešeniam, LOZ na prijatie ponuky

Predseda SaS Richard Sulík zasa kritizuje premiéra Eduarda Hegera, že s odborármi nerokoval viac. "Určite to nemal prenechať Matovičovi, ktorý nemá osobnostnú výbavu na to, aby viedol náročné rokovania," podotkol.

Liberáli však zároveň apelujú nielen na vládu, ale už aj na samotných odborárov. "Chceme vyzvať jednak vládu, aby sa vrátila k ponuke, ktorá na stole bola, a zároveň vyzývame odborárov, aby už aj oni spravili dostatočný ústupok na to, že príde k dohode a môžeme krízu zažehnať a riešiť skutočné problémy zdravotníctva," povedal Sulík. SaS je podľa jeho slov pripravená systémové zmeny podporiť.

Lekárska komora chce zvýšenie koeficientov

Podobne sa k celej veci stavia aj Slovenská lekárska komora. Vládu aj odborárov žiada, aby akceptovali posledný návrh kabinetu na zvýšenie koeficientov, nie návrh na stabilizačné príspevky. Obe strany tiež vyzvala na dohodu tak, aby nedošlo k vyhláseniu núdzového stavu a ohrozeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientov.

Komora upozorňuje tiež na to, že aj záchranári žiadajú vyššie mzdy a čakajú na reformy a nie na trest v podobe preťaženia počas núdzového stavu. Pripomína udalosti z akcie hromadných výpovedí lekárov v roku 2011, keď to boli aj zdravotnícki záchranári, ktorí v teréne zachraňovali situáciu a privážali pacientov do nemocníc, kde sa o nich nemal kto postarať.