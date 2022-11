KAUZA odpočúvania policajtov NAKA: Zvláštny telefonát! Šéfovi operatívcov volal vyslanec z SIS

Keď inšpekcia minulý rok v lete odpočúvala policajtov NAKA, aby im dokázala nezákonné postupy pri vyšetrovaní, zrejme ani nečakala, že popritom nahrá aj zvláštneho emisára SIS. Informuje o tom portál Aktuality. Pred niekoľkými dňami na inšpekcii vypovedal Martin N. Ide o bývalého šéfa policajnej operatívy. Policajt sedel v napichnutom aute, keď mu zavolal istý Dano. Ten sa Martina N. pýtal na realizačný návrh, ktorý deň predtým zverejnila televízia Joj. Išlo o dokument, podľa ktorého NAKA opäť začala vyšetrovať ľudí z inšpekcie a z SIS.

Tento realizačný návrh bol podpísaný práve policajtom vtedajším šéfom operatívy Martinom N. Dano od neho v telefonáte vyzvedal informácie o tomto dokumente. Martin N. o tom pred pár dňami vypovedal pred vyšetrovateľom inšpekcie. "Osoba, s ktorou sa rozprávam, je bývalý príslušník SIS. Jeho meno nechcem uviesť,“ vypovedal bývalý policajt NAKA. Policajt vypovedal, že Dana, ktorý mu telefonoval, pozná od roku 2005 a kedysi s ním pracovne komunikoval na dennej báze. V poslednom období však už nie sú v kontakte skoro vôbec. "Myslím si, že tento Dano mi uviedol, že mu volali funkcionári z SIS, respektíve sa o tom asi bavili s ním, že čo som to podpísal, že čo som ko**t,“ vysvetľoval Martin N.

Podľa výpovede vtedajšieho vedúceho operatívy NAKA Martina N. bol tento telefonát reakciou na uniknutý dokument, o ktorom informovala televízia Joj. Svedok odmietol prezradiť priezvisko muža, ktorý sa v telefonáte predstavil ako Dano, no opísal ako vyzerá. Podľa obhajcu obvinených Petra Kubinu z kontextu vvyplýva, že ide o akého si emisára vtedajšieho vedenia Slovenskej informačnej služby.

Tá sa k tomu, či SIS poverila nejakého sprostredkovateľa, aby zisťoval podrobnosti od policajta NAKA, nevyjadrila. "Slovenská informačná služba nemá postavenie orgánu činného v trestnom konaní. Z uvedeného dôvodu nedisponuje žiadnymi informáciami týkajúcimi sa realizácie akýchkoľvek procesných úkonov vykonávaných orgánmi činnými v trestnom konaní a ani informáciami o ich obsahu," napísali zo SIS portálu.

Zrušený výsluch

Vyšetrovateľ inšpekcie si však najskôr myslel, že muž, ktorého telefonát odpočuli, je policajt Daniel P., tiež operatívny pracovník. Ten je podriadeným Martina N. a on, spolu so svojimi kolegami, v septembri 2021 pripravoval realizačný návrh. Inšpekcia tak ako svedka predvolala Daniela P., mal vypovedať pred pár dňami. Avšak jeho výsluch vyšetrovateľ inšpekcie nečakane zrušil bez udania dôvodu. Obhajobu o tom informoval e-mailom pár hodín pred výsluchom.

Deň predtým si nahrávku telefonátu vypočuli aj obvinení policajti Ján Čurilla a Pavol Ďurka. Ako trestne stíhaní majú prístuk k dôkazom. Podľa Kubinu obaja potvrdili, že na nahrávke nie je hlas ich kolegu z operatívy Daniela P. "Aj z kontextu rozhovoru bolo zrejmé, že Martin N. sa nebaví so svojím podriadeným," povedal Kubina. O pár hodín vyšetrovateľ inšpekcie plánovaný výsluch Daniela P. zrušil.

"Jedna možnosť je, že to môže byť náhoda. Druhá možnosť je, že to náhoda nebola – a niekto počul mojich klientov, ako sa o tom v kancelárii Jána Čurillu rozprávajú, že na nahrávke nie je hlas policajného operatívca Daniela P. V utorok dopoludnia bol aj iný výsluch v našom prípade. Vtedy vyšetrovateľ inšpekcie neavizoval zrušenie stredajšieho úkonu. Spravil tak až o pár hodín neskôr, bez udania dôvodu či vysvetlenia," povedal portálu Kubina.

To, že by sa jeho klienti bavili o nahrávke s inými osobami, vylúčil. Skôr naznačuje, že by mohol byť iný spôsob, ako sa informácia dostala von a to ten, že kancelárie jeho klientov sú aj naďalej odpočúvané. Inšpekcia stíha policajtov NAKA už viac ako rok. Obvinení sú z toho, že chceli účelovo vyšetrovať ľudí z prostredia Slovenskej informačnej služby a inšpekcie, aby tým zabránili svojmu trestnému stíhaniu. Policajti trvajú na sovjej nevine.