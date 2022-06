Vojna v polícii nemá konca: DETAILY z obvinenia operatívcov NAKA! Pomohli odpočuté rozhovory

Vyšetrovateľ Michal Kulich vzniesol obvinenie dvom policajtom Národnej kriminálnej agentúry Branislavovi Dunčkovi a Róbertovi Magulovi. Viní ich z toho, že minulý rok v júli mali vyhotoviť bez existencie reálnych podkladov realizačný návrh na vymyslenom skutkovom základe o korupčnej a inej trestnej činnosti príslušníkov policajného zboru, ktorí patrili do špecializovaného tímu Úradu inšpekčnej služby.

Skutkový základ uznesenia o vznesení obvinenia bol získaný z doslovných prepisov odpočutých rozhovorov medzi policajtmi a ďalšími osobami. Skutok, za ktorý teraz obvinili dvojicu policajných operatívcov, priamo súvisí so stíhaním vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu. Tí sú naďalej obvinení. Podľa vyšetrovateľa bolo cieľom obvinených "zadržať príslušníkov Úradu inšpekčnej služby z dôvodu obavy z vlastného zadržania", na čo poďla Kulicha poukazuje zvukový záznam z júla minulého roka.

Galéria fotiek (2) Diana Santusová

Zdroj: Topky.sk

Vyšetrovateľ tiež poukázal na vyjadrenie v odpočutom rozhovore Dunčka, ktorý hovorí, že "podľa mňa možno teraz príde z hora, že je to doriešené a nič sa nestane, hej? Nepôjdeme podľa mňa do toho na silu, hej? Len máme začaté, keby bolo treba". Kulich v uznensení uvádza, že veta "máme začaté, keby bolo treba", jasne preukazuje účelovosť začatia konania. "Realizačný návrh, resp. uznesenie o začatí trestného stíhania by malo byť vydané na základe konkrétnych relevantných a podložených poznatkoch o trestnej činnosti a nie pre prípad "keby bolo treba", pričom sám obvinený ako operatívny pracovník nedisponoval žiadnymi takýmito poznatkami a nevedel ani, ktoré osoby sú podozrivé," píše vyšetrovateľ.

Podľa vyšetrovateľa sa Ján Čurilla a Pavol Ďurka snažili presvedčiť obvinených, čo sa im nakoniec aj podarilo, aby spracovali realizačný návrh so zjavne vyfabulovaným obsahom. "Pričom dôležitou skutoňosťou bolo, aby v danom prípade mohli založiť príslušnosť ÚŠP a NAKA. Teda už v júni 2021 sa Pavol Ďurka a Ján Čurilla sanžili presvedčiť obvinených, aby vyfabulovali úradné záznamy a na ich podklade spracovali realizačný návrh na začatie trestného stíhania, v ktorom by podozrivými boli príslušníci Úradu inšpekčnej služby," tvrdí Kulich.

Podľa Kubinu je obvinenie nezákonné

Obvinených policajtov zastupuje advokát Peter Kubina. Ten ešte vo štvrtok na sociálnej sieti uviedol, že podľa neho je ich obvinenie neopodstatnené a nezákonné. "Okrem iného už len preto, že operatívci pri svojej činnosti nevykonávajú žiadnu právomoc, a preto ju nemôžu ani zneužívať. Rovnako je neopostatnené aj z tých istých dôvodov, pre ktoré súd rozhodol o neopodstatnenosti stíhania vyšetrovateľov NAKA (ide o pokračovanie tej istej veci na základe tých istých “dôkazov”, nič iné tam nie je)," napísal Kubina.

archívne video

"Zneužívanie právomoci v tomto prípade síce vidieť, avšak rozhodne nie na strane obvinených vyšetrovateľov a operatívcov NAKA, ale na strane realizujúcich a dozorujúcich orgánov činných v trestnom konaní (inšpekcia a bratislavská krajská prokuratúra). Je očividné, že ÚIS pod dozorom KP Bratislava sa po dvoch ťažkých prehrách na súdoch nevzdáva, ale mení taktiku. Podobne ako na Ukrajine, z pôvodne zamýšľanej bleskovej vojny v polícii (všetkých rýchlo pozatvárať do väzby a zlomiť) sa definitívne stala “opotrebovávacia vojna”, ktorej cieľom nie je viesť a v nejakom čase aj dokončiť trestné stíhanie v súlade s Trestným poriadkom, ale unaviť, otráviť, znechutiť a spôsobiť čo najviac škôd. Bude to dlhý a únavný boj, pretože v tomto prípade nie je cieľom dostať vec pred súd, ale naťahovať ju čo najdlhšie. Ale sme na to pripravení a je mi cťou obhajovať týchto ľudí," dodal advokát.