Vláda zverejnila, koľko budeme platiť za elektrinu: Účet pre domácnosti

BRATISLAVA - Slovenský plynárenský priemysel (SPP) bude predávať silovú elektrinu určenú pre domácnosti dodávateľom za 67,32 eura za megawatthodinu (MWh). Vyplýva to z návrhu na schválenie všeobecného hospodárskeho záujmu na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny pre domácnosti v Slovenskej republike – fáza II, ktorý v stredu odobrila vláda.

Cena silovej elektriny vyplýva zo zmluvy so Slovenskými elektrárňami, ktoré budú SPP dodávať elektrinu za cenu 61,2 eura/MWh zvýšenú o koeficient Kt v zmysle vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je stanovený na 10 %.

Minister hospodárstva Karel Hirman má podľa uznesenia vlády uložiť SPP, aby dohodnutý objem elektriny vo výške 5,79 terawatthodiny (TWh) zvýšený o ďalších 0,03 TWh za každý kalendárny mesiac roka 2023 nasledujúci po mesiaci, v ktorom dôjde k spusteniu do prevádzky tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce, rozdelil podľa podielu jednotlivých dodávateľov na trhu.

SPP má zároveň uzavrieť s dodávateľmi zmluvné vzťahy na dodávku elektriny a zabezpečiť povinnosti dodávateľa poslednej inštancie pre domácnosti, pokiaľ niektorý z dodávateľov skončí v budúcom roku svoju činnosť. Rezort má tiež vytvoriť kompenzačný mechanizmus pre zabezpečenie povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme, ktorý zahŕňa stanovenie parametrov na výpočet náhrady, kontrolu a prehodnocovanie náhrady a opatrenia na predchádzanie vzniku nadmernej náhrady.

Hirman po rokovaní vlády priblížil, že schválený materiál neobsahuje konečnú cenu elektriny pre domácnosti. "Stále sa bavíme o silovej elektrine. To je cena, ktorá odchádza od SPP," upozornil Hirman. Konečná cena bude obsahovať okrem iného aj poplatky za transformáciu rovnomerných dodávok podľa odberového diagramu, pribudnú tiež prenosové a distribučné poplatky a napríklad aj tarifa za prevádzku systému, z ktorej sa dotuje ťažba uhlia či obnoviteľné zdroje energie.

Slovenské elektrárne by mali dodať v budúcom roku elektrinu pre domácnosti z jadrových zdrojov za stanovenú cenu 61,20 eura za megawatthodinu v množstve 5,79 terawatthodiny (TWh). Vyplýva to z návrhu na schválenie všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ) na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny pre domácnosti v Slovenskej republike, ktorý v stredu schválila vláda.

"V prípade zraniteľných odberateľov by zohľadnenie súčasnej úrovne trhovej ceny elektriny v regulovanej cene znamenalo jej extrémne zvýšenie oproti súčasnosti. Pri zohľadnení aktuálnych trendov vývoja trhovej ceny by zvýšenie koncovej ceny elektriny pre domácnosti mohlo prekročiť 235 %," upozornilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v predkladacej správe k materiálu. Podľa rezortu je tak značné riziko, že by sa významne zvýšil podiel domácností, ktoré nebudú schopné uhradiť svoje záväzky, či už v rámci zálohových platieb alebo vyúčtovania energií.

Vláda schválila VHZ napriek tomu, že Európska komisia zatiaľ neschválila zmluvu o dodávkach elektriny za stanovenú cenu, ktorú pripravil rezort hospodárstva na základe podpísaného memoranda so Slovenskými elektrárňami. "Európska komisia po sérii rokovaní v zásade súhlasila s predložením tohto materiálu na schválenie vládou SR s tým, že po vykonaní požadovaných zmien v zmluve nebude predkladané riešenie zahŕňať prvok štátnej pomoci, a tak bude z pohľadu z pohľadu Európskej komisie prijateľné," uviedol rezort.

Celkový objem elektriny sa bude zvyšovať o ďalších 0,03 TWh za každý kalendárny mesiac roka 2023 nasledujúci po mesiaci, v ktorom dôjde k spusteniu do prevádzky tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce.