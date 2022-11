Študentka zverejnila dychberúcu fotografiu z internátov: Z teploty na izbe doslova mrazí! Čo na to univerzita?

BRATISLAVA - Noci sú čoraz chladnejšie, Slováci pomaly, ale isto začínajú v domácnostiach kúriť, no vzhľadom na neistú situáciu s cenami energií čoraz viac šetria. Výučba na vysokých školách sa už dávno začala, no univerzity sa začali vyhrážať tým, že ak vláda nezačne s astronomickými cenami niečo robiť, brány škôl zatvoria. Jedna zo študentiek bratislavskej univerzity ukázala, akú teplotu majú na izbe na internáte.

Snaha ušetriť každé euro tam, kde sa to dá, je pre každého Slováka v súčasnej situácii lákavá. Mnohí nakupujú potraviny vo výrazných akciách, ďalší rozmýšľajú nad inými možnosťami, napríklad vystúpiť z komfortnej zóny a stiahnuť radiátory či termostaty na nižšiu teplotu. Aj keď donedávna sme boli zvyknutí prekurovať domácnosti, vysoké ceny energií nám ukázali, že sa to dá aj inak.

Šetrenie pritom nedávno oznámili aj najväčšie internáty v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra v Mlynskej doline. Napríklad, v prípade kúrenia vydali takéto odporúčania pre študentov:

Ak máte na radiátore termostatickú hlavicu, nastavte si ju správne podľa:

stupeň 1 – 2 (12 – 16°C)

stupeň 2 – 3 (16 – 20°C)

stupeň 3 – 4 (20 – 23°C)

stupeň 4 – 5 (23 – 26°C)

Vetrajte krátko a intenzívne (3 – 5 minút ráno a večer).

Kúrenie nevypínajte úplne. Spätné vykúrenie je drahé a sú podchladzované susedné priestory.

Pred odchodom z miestnosti na dlhšiu dobu znížte teplotu v miestnosti nastavením termostatickej hlavice alebo ventilu (ak je to technicky možné). Prosíme vás o spoluprácu na bunkách a izbách. Ak z izby/ bunky odchádzate všetci domov na dlhšiu dobu, znížte teplotu. Neplatí to však vtedy, keď váš spolubývajúci na izbe ostáva. Komunikujte spolu.

Skúsenosť študentky

No teraz sa však objavil v skupine na sociálnej sieti, kde sa združujú študenti a obyvatelia bratislavských internátov príspevok jednej študentky, ktorá sa sťažovala na zimu v Átriových domoch. Tá sa kompetentným sťažovala na to, že na izbe má zimu a skúšala všemožné spôsoby, ako docieliť, aby sa radiátory zohrali - napríklad skúšala, či nie je radiátor zavzdušnený, či písala na údržbu, aby jej v tejto veci pomohli. Kompetentní je však na izbu dali teplomer, ktorým zisťujú opodstatnenosť nahlásenej poruchy. Ako sa ukázalo, študentka mala v izbe 19,5 stupňa. "Aká zima musí byť na izbe, aby s tým niečo spravili? Lebo akože, nie je to najpríjemnejšie," pýta sa v skupine, pričom zverejnila aj fotografiu teplomera, na ktorom svieti teplota v izbe.

Krátko na to sa jej pod príspevkom nahromadili viaceré komentáre. Kým niektorí sa jej snažili pomôcť a radili jej, čo urobiť, iní jej vytkli, že len je "rozmaznaná". Našli sa aj takí, ktorí priznali opačný problém - v izbe mali neskutočne horúco. Iní autorke radili, aby si kúpila ohrievač a vykúrila si takým spôsobom.

Ako na celú vec reaguje samotná univerzita? Podľa hovorkyne Lenky Miller majú kúrenie na internátoch zabezpečené. "Technicky však nie sme schopní regulovať teplotu na jednotlivých izbách, konkrétne na Átriových domkoch. Upraviť ju vieme len v systéme kúrenia. Bohužiaľ, nemáme technické prostriedky, pomocou ktorých by sme merali teplotu priamo vo všetkých izbách, na základe čoho by sme ju vedeli znižovať alebo zvyšovať. V prípade individuálnych pripomienok skutočnosť preveríme, ako aj v tomto prípade, kedy vykonáme meranie teploty po dobu minimálne 48 hodín a následne vyhodnotíme ďalší postup," uzavrela.