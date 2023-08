Rozhorčení študenti sa búria: Škola chce od nich extra poplatky za vlastné spotrebiče! Obmedzila im aj ich počet

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar, TASR/Martin Baumann, archív, )

BRATISLAVA – Ak chcú mať vlastné spotrebiče, majú sa za ne priplatiť. Študenti ubytovaní na internátoch v bratislavskej Mlynskej doline sa búria. Podľa nových pravidiel si za to, že si môžu priniesť svoj vlastný spotrebič, budú musieť platiť. A to nie je všetko. Ich počet bude totiž ešte k tomu limitovaný. Správa internátov im od septembra neumožňuje vlastniť viac ako dva spotrebiče na bunku.

Univerzita Komenského, ktorej študenti na internátoch v Mlynskej doline bývajú, vysvetľuje, že používanie vlastných elektrospotrebičov bolo doteraz na internátoch zakázané. Od septembra vlastný spotrebič síce budú môcť mať, avšak zmena si vyžaduje z bezpečnostných i ekonomických dôvodov reguláciu. „Internáty neboli projektované na súčasné odbery a prichádza k preťaženiu siete a výpadkom. Spoplatnenie sa preto týka spotrebičov s väčším výkonom ako sú napríklad variče, netýka sa bežnej elektroniky ako mobil či notebook, alebo osobných hygienických spotrebičov,“ vysvetlil pre Topky.sk Anton Repka poverený vedením Oddelenie pre vonkajšie vzťahy.

Študentov chcú tiež viesť k zdieľaniu zariadení, aby nemal každý vlastnú mikrovlnku, ale aby mali jedno zariadenie pre celú bunku. "Ak študent potrebuje spotrebič zo zdravotných dôvodov, môže požiadať o odpustenie poplatku. Pravidlá používania vlastných spotrebičov prerokovala správa internátov so zástupcami študentov na pôde ubytovacej komisie,“ uviedol.

Študenti sa proti obmedzeniu búria

Študenti sa však proti novým pravidlám začali búriť. Nepáči sa im limit dvoch spotrebičov. Jeden zo študentov na sociálnej sieti v skupine, ktorá združuje práve mladých ľudí bývajúcich v Mlynskej doline, uznáva, že sa určite nájdu takí, ktorým bude tento počet stačiť. „Ale veľa študentov počas školského roka nechodí zo všelijakých dôvodov často domov (kvôli diaľke, kvôli osobným/rodinným dôvodom, kvôli vojne ...) a preto majú na bunke poväčšinou viac ako 2 elektrospotrebiče (či už na prípravu jedla alebo žehlenie poprípade iné činnosti ktoré by tu ešte vedeli moji spolužiaci z rôznych fakúlt doplniť ) len aby vedeli trocha ušetriť v dnešnej dobe zdražovania," napísal. Keď už má byť možnosť mať vlastný spotrebič spoplatnená, navrhuje aspoň zrušenie alebo zvýšenie limitu na počet kusov. Nebol sám, čo proti novinkám vystúpil.

Univerzitné internáty však tvrdia, že z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov nemôžu elektrospotrebiče povoliť plošne a neobmedzene. "Internáty neboli projektované na súčasné odbery, ktoré sa čoraz väčším počtom elektrospotrebičov len zvyšujú. Práve naopak - vysokým počtom zapojených elektrospotrebičov sa zvyšuje riziko preťaženia siete, vyhodenia alebo vypálenia poistiek a podobných komplikácií. Práve tomu sa snažíme predchádzať a reguláciou spotrebičov tento nápor odľahčiť,“ reagovali.

Univerzita námietky registruje, chce nájsť cestu

Univerzita síce vysvetľuje dôvody, prečo pristúpila k takémuto kroku, voči negatívnej odozve, ktorú tieto zmeny vyvolali a námietkam študentov však nie sú kompetentní ľahostajní. „Po tom, ako vedenie univerzity zaznamenalo negatívne reakcie na toto nariadenie, sme okamžite dohodli sériu stretnutí so zástupcami študentov či správy internátov. Veríme, že vedeniu univerzity sa podarí sprostredkovať návrh, ktorý bude akceptovateľný pre obe strany,“ povedal Repka.

Stretnutie by sa malo uskutočniť začiatkom týždňa. Univerzita pripomenula pri tejto príležitosti aj to, že nedostatky internátov, ako je napríklad aj obmedzenie siete pre používanie výkonných zariadení, súvisia aj s investičným dlhom, na ktorý dlhodobo upozorňujú. „Dúfali sme, že rekonštrukciu umožní výzva v rámci plánu obnovy, no posúvanie jej vyhlásenia i nereálne podmienky to znemožňujú. Napriek tomu sa snažíme v rámci našich možností zlepšovať úroveň internátov, no hráme len s takými kartami, aké máme k dispozícii,“ odkázali. "Skrátka, kiežby školstvo a študenti stali konečne prioritou akejkoľvek vlády," dodáva univerzita.