Rázne slová o tarabovcoch z úst ministra Horeckého: Gröhling nemohol uveriť vlastným ušiam, ospravedlňte sa!

BRATISLAVA - Bývalého a súčasného ministra školstva delí veľká názorová línia. Kým Branislav Gröhling pochádza z liberálnejších pomerov strany SaS, nový minister školstva Ján Horecký prispel do aktuálnej diskusie svojou dávkou konzervativizmu až tak veľmi, že svojho predchodcu poriadne rozohnil. Ide o hlasovanie v parlamente, ktoré by mohli ovplyvniť napríklad poslanci od tarabovcov. Gröhlinga odpoveď Horeckého nahnevala až tak, že od neho požaduje ospravedlnenie.

archívne video

Horecký bol totiž hosťom v relácii Na telo. V nej sa tematicky dotkol vecí ako napríklad hlasovanie v parlamente, ktoré môžu ovplvyniť aj bývalí kandidáti z listiny ĽSNS, kde sa nachádzajú napríklad poslanci okolo Tomáša Tarabu. Minister Horecký sa vyjadril v duchu, že by mu neprekážalo, ak by jeho zákon podporili aj práve oni. Podľa neho ich nemožno označiť za fašistov, pretože za to neboli odsúdení. "Nepracujem v parlamente a keď chcem podporu pre nejaký zákon, tak sa o túto podporu uchádzam u lídrov u koaličných strán," reagoval na prvotné otázky v štúdiu na túto tému Horecký.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Slovo "fašista" sa nadužíva, tvrdí Horecký

"Neprekážalo by mi to. Prekáža mi pri týchto debatách to, že je tu nadužívanie slova "faštista". Počúvam to veľmi často od predstaviteľov verejného života. My tu máme ústavu, trestný zákon. Zákonnú úpravu tohto mimoriadne škodlivého trestného činu. Ak je niekto fašista, nemôže a nemá čo sedieť v parlamente, má byť trestné stíhaný. O tomto rozhodujú súdy," dodal Horecký. "Fašista je ten, kto je de iure odsúdený za tento trestný čin," opakoval Horecký s tým, že nie je sudca, aby niečo také mohol povedať.

Gröhling ostal šokovaný

Krátko po odvysielaní relácie ostal v šoku samotný exminister Gröhling, ktorý nemohol uveriť vlastným ušiam. "Ostal som šokovaný, keď som videl reláciu Na Telo, v ktorej sa minister školstva Ján Horecký vyjadruje na adresu fašistov a poslancov, ktorí prišli na kandidátke ĽSNS. Zarazilo ma, ako s ľahkosťou dokázal obhajovať poslancov, ktorí spochybňujú holokaust a uznávajú Jozefa Tisa. A to všetko len pre to, aby mu prešiel nejaký zákon," uviedol exminister za SaS.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Výrok, ktorý ho dorazil

Gröhlinga však najviac prekvapil výrok, o tom, že "za fašistov môžeme označiť iba tých, ktorí za to boli odsúdení. De iure v parlamente fašisti nie sú". "Toto je absolútne spochybňovanie histórie a relativizácia toho, čo sa tu udialo. Prísne vzaté, za fašizmus nebol odsúdený ani Adolf Hitler. Dokonca Jozef Tiso bol odsúdený za zločiny domácej zrady, kolaborantstva a zrady na povstaní. Nič o fašizme tam nie je. To by potom nemohol byť fašista skutočne nikto," pokračuje Gröhling.

Horeckého vyzýva na ospravedlnenie

"Vyzývam ministra školstva Jána Horeckého, aby sa za svoje výroky ospravedlnil, pretože nielen že legitimizuje prejavy fašizmu a relativizuje históriu, ale zavádza aj samotných študentov. Kto iný, ak nie učitelia a ministerstvo školstva by malo ísť vo svojich vyjadreniach príkladom? Je to práve rezort školstva, ktorý by mal byť hlavnou morálnou zárukou pri ceste za vzdelaním," rázne sa vyhranil exminister zo SaS.