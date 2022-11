Únia miest bije na poplach: Na výbore sa objavil sporný paragraf! Pripraviť ich má o ďalšie financie

BRATISLAVA - Ak Národná rada SR opätovne schváli zvýšený daňový bonus, samosprávy budú v budúcom roku po zohľadnení rastúcich cien chudobnejšie a nútené k obmedzovaniu základných verejných služieb. Upozorňuje na to Únia miest Slovenska (ÚMS), ktorá zároveň poslancov parlamentu vyzýva, aby zmeny, ktoré sa snaží vláda presadiť pozmeňujúcim návrhom poslanca OĽANO Milana Kuriaka, nepodporili.

Archívne video: Únia miest a obcí Slovenska žiada vládu, aby zdroje pre prorodinnú politiku nečerpala z financií samospráv

"Vyzývame ich, aby pred nepremysleným a likvidačným opatrením pre samosprávy uprednostnili odbornú diskusiu a štandardný legislatívny proces," uviedla strešná organizácia mestských samospráv.

ÚMS pripomenula, že opakovane dochádza k snahe presadzovať legislatívne opatrenia, ktoré ohrozujú ekonomickú stabilitu samospráv. "Vláda sa správa, akoby sa energetická kríza či vysoká inflácia samospráv vôbec netýkala. Miesto kompenzácií za zvýšené náklady dokonca vláda peniaze z budúcich príjmov samospráv rozdáva," upozornila únia, ktorá zastupuje aktuálne 61 členských miest. Tie obhajujú záujmy vyše dvoch miliónov obyvateľov Slovenska.

Galéria fotiek (4)

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) uviedlo, že poslanci parlamentu boli viackrát upozornení, že hlasovanie o tejto téme je nebezpečné a samosprávy sa môžu dostať do ekonomickej priepasti. "Náš postoj naďalej trvá. Všetkých poslancov pri téme daňového bonusu sme oslovili, aby neschválili takéto kroky. Uviedli sme im aj argumenty. Napokon každý z poslancov, ktorý pôsobí v samospráve, musí vedieť, že takýmto hlasovaním ubližuje svojej samospráve i všetkým ostatným," povedal ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.

Zákon o dani z príjmou mali poslanci na programe aktuálnej schôdze parlamentu, nakoniec však dnes rozhodli o jeho presunutí až na tú budúcu.

Premiér Eduard Heger (OĽANO) v uplynulých dňoch deklaroval, že samosprávam bude štát kompenzovať výpadky z príjmov, ktoré spôsobia legislatívne zmeny a zvýšenie daňového bonusu. O forme má hovoriť so zástupcami samospráv.

Galéria fotiek (4) Budova Ústavného súdu SR v Košiciach

Zdroj: SITA/Marek Lukáč

Námietky mala aj prezidentka

Únia miest pripomenula, že v lete 2022 prijala parlament v skrátenom legislatívnom procese tzv. „rodinný balíček“, ktorého súčasťou bolo aj zvýšenie daňového bonusu na vyživované dieťa na viac ako dvojnásobok (100 eur) od roku 2023. "Podľa júnovej makroekonomickej a daňovej prognózy ministerstva financií SR bude mať zvýšenie daňového bonusu na 100 eur negatívny vplyv vo výške 544 mil. eur na rozpočty samospráv. Ide o približne 13% pokles príjmov z podielovej dane oproti očakávanému výnosu na rok 2023 bez navýšenia daňového bonusu," uviedli.

Poukázali tiež na to, že prezidentka následne v prípade rodinného balíčka na Ústavnom súde namietala okrem iného aj neoprávnené využitie skráteného legislatívneho procesu a zásadný vplyv na samosprávy bez riadneho pripomienkovania a kompenzácie. "Ústavný súd SR podanie prijal a bude o ňom pojednávať v najbližších dňoch. Koaliční poslanci si však na aktuálnej schôdzi NR SR pripravili zálohu pre prípad, že Ústavný súd SR rozhodne v prospech prezidentky a zákon zruší. Vláda predložila do parlamentu návrh zákona o zmene a doplnení zákona o dani z príjmov. Ten obsahuje mnoho technických zmien v dani z príjmu pre fyzické aj právnické osoby, výšku daňového bonusu však neupravuje," upozorniili.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Nečakané novinky na výbore

Potom však prišla pre samosprávy ďalšia rana. Na prerokovaní návrhu zákona v hospodárskom výbore bol totiž tento návrh zákona pozmenený a pribudol úplne nový paragraf o daňovom bonuse, ktorý je podľa ich slov totožný s paragrafom o daňovom bonuse zo zákona, ktorý je aktuálne na ústavnom súde.

"Taktiež pribudlo prechodné ustanovenie, ktoré na roky 2023 a 2024 ešte dvíha daňový bonus zo 100 eur na 140 eur, čo by znamenalo ďalších 218 mil. eur v zníženom výnose dani z príjmov fyzických osôb pre samosprávy. Na rokovaní výboru bol síce navrhnutý aj pozmeňujúci návrh, ktorý by kompenzoval samosprávam dodatočné navýšenie daňového bonusu zo 100 na 140 eur presmerovaním časti dane z príjmu právnických osôb, nekompenzuje to však pôvodné zvýšenie daňového bonusu na 100 eur," dodali.