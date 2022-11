O pár týždňov tu máme Vianoce: Kuriérske spoločnosti upozorňujú na aktivity podvodníkov! Nedajte sa nachytať

BRATISLAVA - Vianoce sa blížia a mnohí Slováci už radšej v predstihu zháňajú darčeky pre svojich blízkych. Veď riešiť to celé počas jednej výplaty a v čase, kedy budú nákupné centrá plné a kuriéri vyťažení, nie je najlepšie. Už teraz však viaceré kuriérske spoločnosti upozorňujú Slovákov pred podvodmi, ktoré na nich číhajú.

Ľudia, ktorí nakupujú na internete by mali zvýšiť svoju opatrnosť. Podvodníci, ktorí sa snažia zneužiť ich dôveru, sú stále vynaliezavejší. Pozornosť by mali zákazníci internetových obchodov zvýšiť najmä pred blížiacimi sa sviatkami. Podľa kuriérskej spoločnosti DPD bude prudký nárast ľudí nakupujúcich na internete pred Vianocami lákať aj podvodníkov, ktorí budú chcieť zneužiť nepozorných zákazníkov.

Metódy, ktoré používajú podvodníci na oklamanie ľudí na internete, sú stále prepracovanejšie. Potenciálne obete oslovujú prostredníctvom e-mailov, či SMS správ, pričom zneužívajú mená a vizuál napríklad bánk, platobných spoločností alebo kuriérskych firiem. „Pokusy o podvody sú niekedy ťažko rozoznateľné od oficiálnej komunikácie napríklad kuriérskych firiem. Vizuál, ktorý sa snaží ľudí oklamať, je častokrát verná kópia originálu. Veľmi dôležitý rozdiel je však v tom, kam človeka nasmerujú odkazy v správe,“ hovorí Peter Pavuk, generálny riaditeľ spoločnosti DPD na Slovensku. Oficiálne vyzerajúci e-mail môže pôsobiť dôveryhodne, link v podvodnej správe však presmeruje zákazníka na stránku, ktorá sa snaží pod zámienkou získať jeho platobné údaje.

DPD preto vyzýva ľudí na zvýšenú opatrnosť. Najmä v predvianočnom období majú zákazníci na ceste aj viacero objednávok. Môže sa tak ľahko stať, že stratia prehľad a ostražitosť „Je pravdepodobné, že podvodníci sa budú snažiť zneužiť nepozornosť ľudí práve v tomto období. Počet objednávok z internetových obchodov pred Vianocami výrazne rastie. Rovnako bude rásť aj množstvo podvodných správ,“ hovorí Peter Pavuk.



Kuriérska spoločnosť preto odporúča klientom držať sa niekoľkých rád, ako podvodníkom nenaletieť. A to napríklad mať prehľad o svojich objednávkach, nereagovať na správy, ktoré sa tvária ako komunikácia kuriérskej spoločnsoti v prípade, ak nečakáte zásielku, či mysleli na to, že spoločnosti nikdy nežiadajú o zaslanie peňažných prostriedkov na účet uvedený v maile, ani o vyplnenie bankových údajov v zaslaných odkazoch. "Akékoľvek platby za tovar alebo doručenie prebiehajú priamo na stránke e-shopu pri objednávke alebo pri doručení tovaru u kuriéra," vysvetlili. Rovnako odporúčajú aby boli ľudia opatrní aj v prípade, ak predávajú veci na internete a nevypĺňali údaje v zaslaných odkazoch.

Slovenská pošta: Buďte obozretní

Obdobné praktiky už dlhodobejšie zaznamenáva aj Slovenská pošta. Ako vysvetlili, celkovo už zaznamenali viac ako 50 podvodných správ rôznej formy, ako sú SMS, MMS, maily, telefonáty či sociálne siete. Všetky majú rovnaké jedno - tvária sa, akoby odosielať bola Slovenská pošta.

"Niektoré podvodné správy vyzerajú dôveryhodne. Avšak podozrivé telefonáty, správy či pochybná adresa phishingových e-mailov, v ktorých žiadajú o bezpečnostné údaje z platobných kariet, jasne napovedajú, že ide o podvod. Treba si všímať odosielacie adresy, nekonať unáhlene a ak mám pochybnosti, radšej si informácie overím. Ukážky falošných správ a mailov máme aj na webe pošty: https://www.posta.sk/informacie/pozor-na-podvody, prípadne zákazníci si môžu informácie overiť zavolaním na linku nášho Zákazníckeho centra," uviedla pre Topky.sk hovorkyňa pošty Iveta Dorčáková.

Ako následne uviedla, podvodníci svoju obeť vyzývajú na úhradu rozličných poplatkov – napr. colných poplatkov, poplatkov za skladovanie zásielky z dôvodu oneskorenia, za doručenie zásielky, za zmenu doručenia či uloženia zásielky. Podvodníci sa tiež napr. tvária, že pošta likviduje sklady a záujemcovia si môžu za symbolickú ceny kúpiť zásielky. Vo všetkých prípadoch však ide o podvod so snahou získať od obete informácie o platobnej karte či bankovom účte. Na Slovensku sa už stal nejeden prípad, kedy obete prišli o svoje celoživotné úspory. Slovákov preto pošta vyzýva k ostražitosti.

"Dôležité je pripomenúť, že Slovenská pošta nikdy nežiada prostredníctvom SMS, MMS či e-mailov úhradu žiadnych poplatkov, ani za colné konanie, ani nesprostredkúva žiadne platby. Klient zaplatí za zásielku až pri jej prevzatí, a to na pošte, kuriérovi alebo v BalíkoBOXe. Rovnako je to aj pri platbe colných poplatkov a dane z pridanej hodnoty – klient ich hradí pri prevzatí zásielky. To je základné a jednoduché pravidlo. V prípade, že klienti na tieto podvodné emaily už zareagovali a bola im spôsobená škoda, odporúčame im obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní," vysvetlila hovorkyňa.

Ako tiež uviedla, zo skúseností z minulých rokov je zrejmé, že už aktuálne začínajú ľudia vo veľkom nakupovať vianočné darčeky. V prvých novembrových týždňoch zaznamenávajú nárast počtu zásielok, ktoré sú doručované rôznymi spôsobmi.

Aj 123kuriér

Na problém s podvodníkmi na svojej stránke informovala aj kuriérska spoločnosť 123kuriér. Zákazníkov upozornili, že zaznamenali viacero pokusov o podvod cez inzertné portály, v ktorých bolo zneužité meno a grafika spoločnosti.

"Spoločnosť 123kuriér neposkytuje žiadne služby sprostredkovania prevodu finančných prostriedkov za tovar vopred, pri jeho objednaní cez inzertné portály. Spoločnosť 123kuriér nikdy nevyžaduje číslo platobnej karty, okrem oficiálnej platobnej brány na https://www.123kurier.sk/preprava-zasielok/ pri platbe za prepravu (nie za tovar)," upozornili na stránke. Ako ďalej vysvetlili, nepreberajú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré vznikli v dôsledku podvodnej činnosti. Na záver vyzvali zákazníkov k zvýšenie opatrnosti pri objednávaní tovaru z inzertných portálov.