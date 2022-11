Počet ukrajinských žiakov v slovenskom vzdelávacom systéme klesá

V slovenskom vzdelávacom systéme bolo k 30. septembru spolu 8739 žiakov z Ukrajiny. Z toho išlo o 1341 v predprimárnom vzdelávaní, najviac - 387 detí - navštevuje materské školy v Bratislavskom kraji, najmenej detí je, naopak, v Banskobystrickom kraji, kde chodí do materskej školy 112 ukrajinských detí. "V základných školách je 5886 žiakov z Ukrajiny. Najviac z nich chodí do škôl v Bratislavskom kraji, kde sa vzdeláva 1849 žiakov, najmenej, 386, opäť v Banskobystrickom kraji," uviedli z rezortu školstva. Na stredoškolskom štúdiu na Slovensku pokračuje 1512 žiakov, najviac v hlavnom meste, kde chodí 487 žiakov. Najmenej, a to 99 žiakov, je na stredných školách zhodne v Trenčianskom a Žilinskom kraji.

Pokles sa najviac prejavil v základných školách

V porovnaní s májovými číslami, keď bolo v slovenskom vzdelávacom systéme 10.448 žiakov z Ukrajiny, ide o pokles o 1709 žiakov. Najviac sa to prejavilo v základných školách, ktoré navštevuje o 1718 žiakov z Ukrajiny menej. "Počet ukrajinských žiakov v slovenskom vzdelávacom systéme má teda klesajúcu tendenciu. Napriek tomu by som dal rád do pozornosti, že na webe ministerstva školstva sú stále k dispozícii pre školy zverejnené usmernenia, podporné materiály či informácie pre rodičov z Ukrajiny, ktoré sú v ukrajinskom jazyku," uviedol Horecký. Ako dodal, zverejnené sú v špeciálnej záložke situácia na Ukrajine.