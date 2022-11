Hororová nehoda v práci: Robotník spadol do tekutého kovu a ako zázrakom prežil

Pracovné úrazy sa stávajú často – len zriedkavo sú úrazy vážne a vyžadujú si dlhé lekárske ošetrenie. Mladý elektrikár z mesta St. Gallen vo Švajčiarsku mal po svojom boku veľmi výnimočného anjela strážneho, keď mal pracovný úraz a prežil.

Nešťastie sa podľa mestskej polície v St. Gallene stalo už večer 9. novembra 2022. Elektrikár chcel s kolegom pracovať na hliníkovej teplo udržiavacej peci. Muž z doposiaľ nejasných príčin spadol do kade s hliníkom s teplotou 720 stupňov Celzia. Robotník už bol podľa policajnej správy ponorený do skvapalneného kovu po kolená. Napriek zraneniam sa dokázal vytiahnuť von. Po tiesňovom volaní muža s rozsiahlymi popáleninami a zraneniami letecky previezli do Univerzitnej nemocnice v Zürichu, uviedla polícia. Ako prepadol otvorom do pece, je teraz predmetom policajného vyšetrovania.

Popáleniny vznikajú už pri výrazne nižších teplotách. Podľa Univerzitnej nemocnice Zürich sa bunky môžu poškodiť už pri teplotách 45 stupňov. Aké veľké sú zranenia, závisí od teploty a od toho, ako dlho ste boli tejto teplote vystavení. Pri najťažších popáleninách sú okrem kože poškodené aj svaly, šľachy, kosti a kĺby. Tí, ktorí sú postihnutí popáleninami štvrtého stupňa, necítia žiadnu bolesť, pretože nervové vlákna v koži boli zničené.