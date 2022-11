Polícia odmietla udeliť trvalý pobyt manželovi Slováka: Obrátili sa na súd! Prelomové rozhodnutie

Dvojica sa chcela presťahovať z Argentíny na Slovensko, no naše úrady odmietli Argentínčanovi udeliť pobyt. Krajský súd v Žiline rozhodol, že išlo o diskriminačný postup na základe sexuálnej orientácie. Bývalá ombudsmanka sa s návrhom na posúdenie súladu terajšej právnej úpravy s ústavou obrátila aj na Ústavný súd. Ten ešte nerozhodol.

"Krajský súd v Žiline zrušil rozhodnutie Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Banská Bystrica a aj rozhodnutie Oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru Žilina. Vec vrátil Oddeleniu cudzineckej polície Policajného zboru Žilina na ďalšie konanie,“ uviedla pre RTVS hovorkyňa Krajského súdu v Žiline Anna Dudová Záborská. Takýto rozsudok je prelomový a ide o vôbec prvý svojho druhu na Slovensku.

"Bolo porušené ich základné právo na rešpektovanie súkromného rodinného života. U môjho klienta bolo porušené aj jeho právo na slobodu pohybu a pobytu v takom zmysle, že sa mu takýmto spôsobom nepriamo bránilo v návrate do vlasti,“ vysvetlil právny zástupca poškodených Peter Kubina. Štát ešte môže podať kasačnú sťažnosť. "Rozsudok krajského súdu nám doposiaľ nebol doručený. Bez jeho dôsledného naštudovania sa k nemu bližšie zatiaľ nevieme vyjadriť,“ ozrejmila hovorkyňa policajného prezídia Denisa Bárdyová.

Ten však o jej podaní ešte nerozhodol. Pre RTVS sa k veci vyjadril generálny riaditeľ sekcie ochrany základných práv a slobôd Tomáš Čitbaj. Vysvetlil, v čom je aktuálna slovenská právna úprava diskriminačná: „Ak by to bolo heterosexuálne manželstvo, tak náš právny poriadok umožňuje, aby partnerovi udelili trvalý pobyt v Slovenskej republike. Tam je disproporcia. Dôsledkom takejto právnej úpravy je podľa nášho názoru porušenie základného práva na súkromný a rodinný život. Úplne by stačilo, ak by z nášho zákona vypadla podmienka, že manželstvo, ktoré je uzatvorené v zahraničí, musí spĺňať parametre slovenského právneho poriadku. Totiž sa nejedná o uznanie manželstva ako takého, ide len o uznanie zväzku pre účely spolužitia na území Slovenskej republiky.“