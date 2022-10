Dolinou vyniesli 4 tony, padol aj traťový REKORD. V tomto je SLOVENSKO jedinečné v celej Európe, POZRITE!

Muži si na krošne naložili 60 kg pivný sud, ženy 20 kg plechoviek piva Radegast. Pretekárov čakala 6 km dlhá trasa s prevýšením cez 700 metrov. Sprevádzaní Radegastom, bohom slnka a hojnosti, vyniesli 4 080 kg zásob na blížiacu sa zimnú sezónu z Hrebienka na Téryho chatu v Malej Studenej doline, do nadmorskej výšky 2 015 metrov.

Horských nosičov môžete vo Vysokých Tatrách stretnúť cestou na 6 tatranských chát, ktoré zásobujú v akomkoľvek počasí, v každom ročnom období. S pokorou sa skláňajú pod desiatkami kíl nákladu a prispievajú k tomu, aby nám v horách nič nechýbalo, no reprezentujú aj tradičné kultúrne dedičstvo Slovenska.

„Vo svetových veľhorách pomáhajú sherpovia expedíciám s vynášaním materiálu, avšak v takejto podobe sa toto remeslo zachovalo len u nás. Chaty sú odkázané na pomoc nosičov, ktorí celoročne zásobujú prevádzky vo vysokohorských podmienkach. Sú to také tatranské endemity. V roku 2018 sa nám podarilo zapísať nosičstvo do reprezentatívneho Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Poukázali sme tak na jedinečnosť tohto tradičného remesla ľudovej kultúry, ktoré získalo ochrannú značku a môže sa uchádzať o zápis do zoznamu UNESCO. Všetky znalosti a skúsenosti súvisiace s nosičstvom sa odovzdávajú z generácie na generáciu. Ide o znalosti spojené s výrobou krošne (drevenej konštrukcie na vynášanie), so spôsobmi naloženia bremena či technikou samotného nosenia nákladu, ktorý môže dosahovať aj viac ako 100 kg. Nosičstvo patrí k pozoruhodnej ekologickej forme transportu,“ povedal dlhoročný nosič Štefan Bačkor, ktorý v Starom Smokovci zriadil nosičské mini-múzeum.

Preteky odštartoval výstrelom zo šampanského Viktor Beránek z Chaty pod Rysmi. Zaspomínal na počiatky tohto podujatia, ktoré každoročne naberá na popularite: „V roku 1985 sme s priateľmi dostali spontánny nápad stretnúť sa pri Popradskom plese, nabaliť si 60 kg a ísť na chatu. Vtedy nás bolo osem. Chceli sme len zistiť, kto má najlepšiu kondičku. Ani nám nenapadlo, že z toho raz budú preteky, ktoré napíšu svoj 38. ročník. Nosenie je cestou, ako priviesť mladých ľudí do hôr. S vynáškou ich človek precíti tisíckrát silnejšie, ponorí sa viac do pocitov, ukáže mu to inú dimenziu života v horách a prinesie šťastie, čo je najdôležitejšie. Preto si každý návštevník našej chaty môže počas leta vyskúšať vyniesť nejaký náklad,“ povedal zakladateľ pretekov Viktor.

Turistický čas je na smerovníku z Hrebienka na Téryho chatu písaný na 2:45 hod. Nosiči akoby zabudli na náklad na chrbte a rozbehli sa tatranskou magistrálou. Prvá v cieli bola Lenka Hiklová s časom 1 hod. 12 min., čím prekonala traťový rekord o 6 minút.

Medzi mužmi nesklamal niekoľkonásobný víťaz Lukáš Švolík, ktorý bol na trati 1 hodinu a 36 minút. „Pracujem na Téryho chate, takže som mal výhodu – poznal som terén. Nesplnil som síce svoj cieľ, no stačilo to na prvé miesto. Avšak sklamali ma moji kamaráti – konkurenti, ktorí neprišli,“ dodal víťaz, ktorého okrem priateľov v cieli čakala horká odmena v podobe piva na celý rok.

„Mám 70 rokov, tak som niesol 30 kíl. No som rád, že som vyšiel. Na chate pracujem 40 rokov, stále chodievam na ľahšie vynášky, pomáham v kuchyni. Udržujem si tým kondičku, spravím niečo pre chatu, no ide o fyzicky náročnú prácu, ktorú neodporúčam každému. Pre mňa je Sherpa o posedení s priateľmi, tanci, zábave. Mladší to berú viac športovo, avšak klobúk dole pred nimi – keď vyštartujú, horí pod nimi chodník,“ povedal najstarší účastník Ján Vernarčík.

Na tomto októbrovom, divácky zaujímavom podujatí, nemohol chýbať dokumentarista Pavol Barabáš. Aký je jeho vzťah k noseniu? „Ako 15-ročný člen horolezeckého oddielu Prievidza som prišiel do Vysokých Tatier. Fascinovali ma hory, ale aj nosičské remeslo. Raz, keď sa rekonštruovala Zbojnícka chata, ma vtedajší chatár Edo Záhor zobral na vynášku a ja som sa do tohto remesla zamiloval – nosil som 9 sezón. O nosičskom remesle som chcel už dlhšie natočiť film. Napokon som oslovil najstaršiu, odchádzajúcu generáciu tatranských nosičov, ktorí majú najviac odžité pod nákladom, majú nám najviac čo povedať. A tak v roku 2016 vznikol film Sloboda pod nákladom.“

1. novembra odštartuje v Tatrách zimná sezóna. Vysokohorské chodníky budú prístupné len po tatranské chaty – s výnimkou najvyššie položenej Chaty pod Rysmi. Ak si budete po výstupe vychutnávať zaslúžený horký nápoj, spomeňte si na nosiča, ktorý ho tam pre vás vyniesol.

