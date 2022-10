PRIESKUM Zamestnávatelia svojim zamestnancom počas krízy neprilepšili: Vyčkávajú, TOTO sú dôvody

"Zamestnávatelia zatiaľ vyčkávajú a radikálne nezvyšujú mzdy, pretože im prudko vzrástli náklady na výrobu," poznamenal výkonný riaditeľ spoločnosti Roman Kučera. Takmer štvrtina (24 %) opýtaných však priznala, že im ich zamestnávateľ platovo prilepšil, napriek tomu im to však nestačí. Zvyšných 7 % respondentov uviedlo, že im zamestnávateľ pokryl alebo sa postupne snaží pokrývať stúpajúce životné výdavky.

58% by presvedčila suma minimálne 300 eur

Z prieskumu taktiež vyplýva, že ak by ľudia pre rastúce životné náklady museli hľadať lepšie platenú prácu, 58 % by presvedčila suma minimálne 300 eur navyše oproti ich súčasnej mzde. Vyšší plat aspoň o 200 eur by na zmenu práce presvedčil 24 % opýtaných. O 100 eur navyše by ako argument stačilo 8 % účastníkov prieskumu. Odborník firmám odporúča udržať si najmä najvýkonnejších a lojálnych ľudí. "Zamestnávatelia citlivo zvažujú, ako ohodnotiť najvýkonnejších zamestnancov, a čoraz viac zavádzajú do praxe takzvaný výkonnostný bonus," uzatvára.