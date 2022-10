Fico o zavedení partnerského spolužitia: Návrh SaS bol v rozpore s ústavou, nebol dobre pripravený

BRATISLAVA - Návrh na zavedenie partnerského spolužitia z dielne SaS bol v rozpore s Ústavou SR. Myslí si to šéf Smeru-SD Robert Fico. Poukázal na to, že by sa ním zrovnoprávnilo manželstvo so zväzkom dvoch osôb rovnakého pohlavia v spoločnej domácnosti, pričom manželstvo je v našej ústave zakotvené ako zväzok manželstva muža a ženy. Návrh nebol podľa neho dobre pripravený a vznikol zbytočný tlak na jeho prijatie.

Problém návrhu bol podľa Fica tiež v tom, že osobám v tzv. partnerskom spolužití by priznal inštitút bezpodielového spoluvlastníctva, ktorý môže podľa neho vzniknúť len v manželstve. Doplnil, že návrh SaS okrem ústavy prekračoval aj rámec programového vyhlásenia vlády. Fico si myslí, že návrh dláždil cestu k adopcii detí homosexuálnymi pármi. Podporuje, aby sa vyriešili majetkové pomery a prístup k zdravotnej dokumentácii pre osoby, ktoré spolu žijú. "Ak sa to pripraví primerane, tak ako sa to očakáva, Smer-SD bude schopný niektoré aspekty spolužitia dvoch osôb rovnakého pohlavia bez problémov podporiť," doplnil.

VIDEO Návrh SaS o partnerskom spolužití bol v rozpore s ústavou, tvrdí Fico

Fico si myslí, že postoj prezidentky Zuzany Čaputovej či premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) poškodil LGBTI komunite, keďže násilné presadzovanie tejto témy jej podľa neho škodí. Obáva sa, že to môže spôsobiť ešte väčšie problémy a verejnosť reaguje negatívne. Pripomenul, že tragická streľba v Bratislave bola útokom aj na židovskú komunitu či ústavných činiteľov. Zároveň priblížil, že aj on bol predvolaný vypovedať na Národnej kriminálnej agentúre vo veci streľby ako svedok. Šéf Smeru-SD tvrdí, že mu vyšetrovateľ kládol otázky, ktoré potvrdzujú, že na zozname útočníka bol aj on. Nerozumie, prečo ho nevypočuli ako poškodeného.

Smer-SD je podľa Fica ochotný priložiť 27 podpisov od svojich poslancov k návrhu na vyslovenie nedôvery vláde, ak sa nájde 76 poslancov na jeho podporu. Vyzval SaS, aby tiež priložila podpisy a šla do odvolávania vlády.