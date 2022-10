Radikalizoval sa aj v škole? Riaditeľka prehovorila o strelcovi zo Zámockej: Počas pandémie nechodil k psychológovi!

BRATISLAVA - Už je to týždeň od masakru, ku ktorému došlo na Zámockej ulici v Bratislave. Iba 19-ročný strelec zavraždil dvoch queer ľudí a jednu ženu postrelil v známom bratislavskom podniku. O strelcovi Jurajovi už vyšli viaceré informácie, nedávno sa k celej veci vyjadril aj jeho otec. Viac informácií o páchateľovi do prípadu vniesla aj riaditeľka gymnázia, ktoré Juraj navštevoval.

Presne pred týždňom sa na Zámockej ulici stalo niečo, čo zmenilo vnímanie celého Slovenska. Pred podnikom Tepláreň totiž došlo k masakru, ktorý bol motivovaný nenávisťou - iba 19-ročný Juraj pred podnikom, kde sa schádzala LGBTI+ komunita, strieľal do troch ľudí - dvoch mužov zabil a ženu postrelil, skončila v nemocnici. Nasledujúce ráno našli policajti mŕtveho aj samotného strelca. Zistilo sa, že ide o syna Juraja Krajčíka, ktorý v posledných parlamentných voľbách kandidioval za Harabinovu Vlasť. Na sociálnej sieti pred otrasným činom zverejnil aj 65-stranový manifest mierený proti Židom a queer komunite.

Archívne VIDEO Streľba na Zámockej ulici v Bratislave

O strelcovi už vyšli viaceré informácie, napríklad aj to, že navštevoval školu pre mimoriadne nadané deti, z ktorej následne pre šikanu odišiel do inej školy s gymnáziom pre nadané deti. Po prestupe s chlapcom pracovali dvaja psychológovia - jeden školský a jeden externý. „Intenzívne sa mu dva roky venovali až do doby, keď vypukla pandémia a zavreli sa brány škôl. Psychický stav žiaka sa počas obdobia, keď bol pod psychologickým dohľadom stabilizoval,“ uviedla riaditeľka školy Jolana Laznibatová v stanovisku s tým, že pred koronakrízou navštevoval Juraj školu prezenčne. Informuje o tom portál tvnoviny.sk.

Galéria fotiek (3) Zdroj: wikipedia.org

Podľa slov riaditeľky prebehla adaptácia Juraja do nového kolektívu a vyučovacieho procesu bez problémov, nevšimli si ani žiadne známky radikalizácie študenta. Celú vec však skomplikovala koronakríza, kedy sa deti vyučovali dištančne a nemohli navštevovať školu. To znamenalo okrem iného aj to, že Juraj nemohol pre zatvorené brány školy navštevovať ani školského psychológa.

„Vedenie školy odporučilo rodičom žiaka, aby pokračoval v pravidelnom stretávaní sa s externým psychológom. O tom, či k tomu došlo, či rodičia zabezpečili synovi kontinuálnu psychologickú pomoc, vedenie školy nemá vedomosť,“ upozornila riaditeľka školy s tým, že v rámci mimoškolských aktivít, ale ani vyučovania nevedia ovplyvniť vplyv spoločnosti či sociálnych sietí, ktoré žiak navštevuje. Riaditeľka pritom priznáva, že tento vplyv ja markantný, pričom celej veci nepomáhal ani fakt, že sa žiaci vzdelávali dištančne. Na záver dodala, že po vražde dostali študenti bezodkladnú psychologickú pomoc od Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Galéria fotiek (3) Streľba na Zámockej

Zdroj: Reprofoto/TV JOJ

Slová otca

Ku skutku syna sa vyjadril aj jeho otec, ktorý po týždni mlčania prehovoril. Oslovil predsedu strany ĽSNS Mariana Kotlebu. Ten s ním spravil rozhovor pre rádio, ktoré vlastní jeho strana. Svojho syna opísal ako nekonfliktného človeka, ktorý bol podľa neho slušný a úctivý. "Myslím si, že bol zneužitá obeť," šokoval Krajčík. Podľa neho jeho syn nikdy nebral drogy, nepil, ani nefajčil. Rovnako si nemyslí, že by bol jeho syn homosexuál, vedel o náklonnosti k záhadnej dievčine. "Ja tomu neverím, že to spravil," povedal Krajčík. Kotleba sa na to začal spýtať, či si Krajčík myslí, že ho nejako zmanipulovali k útoku.