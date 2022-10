Neuveriteľný Matovič len pár hodín po masakri na Zámockej: Urobili ste zo mňa hromozvod frustrácií!

VIDEO Streľba na Zámockej ulici v stredu večer:

Z toho, čo sa v stredu večer na Zámockej ulici udialo má celá spoločnosť vrásky, no predovšetkým sú v koncoch samotní príbuzní obetí. Nikto nevie popísať, akú strašnú bolesť prežívajú v časoch, keď sa mladý a šialený strelec rozhodol v uliciach hlavného mesta vraždiť.

Komunita LGBTI, komici, herci, politici ale aj prezidentka či predseda Národnej rady vo veľkom vyjadrujú úprimnú sústrasť obetiam stredajšieho útoku v klube Tepláreň.

Matovič hovorí o "móde nenávidieť"

Matovič v kontexte včerajšej tragédie hovorí o "móde nenávidieť". "Včera večer nenávisť viedla k smrti dvoch nevinných ľudí. A je mi to veľmi ľúto. Boli len iní a človeku, čo podľahol móde nenávidieť to stačilo, aby sa rozhodol zo svojho piedestálu morálnej nadradenosti im život zobrať. RIP," napísal Matovič.

Je normál spraviť z vládneho politika hromozvod frustrácií, obrátil celú tému na seba

Ten suverénne v ďalších riadkoch premostil celú túto tragédiu na tému toho, ako ho údajne médiá a novinári stavajú do pozície nenávideného človeka. "Dosiahli sme dokonalosť. Stav, kedy burcujúca dennodenná nenávisť v médiách, v opozícii, na tribúbach, na ulici či v práci sa stala normou. Kto nevie nenávidieť, nie je in. Zrazu je normál spraviť z vládneho politika hromozvod frustrácií každého, kto sa cíti viac. Kto prehral voľby. Kto ich nevyhral. Kto sa bojí basy. Kto by Covid riešil lepšie. Kto by bol lepším ministrom. Kto by všetky krízy zvládol ľavou zadnou," píše Matovič len pár hodín po vražde.

Podľa Matoviča je zrazu normál "nenávidieť teplého, lebo je teplý, nenávidieť kresťana, lebo je kresťan". "Zrazu je normál nenávidieť. Bezhraničný pocit morálnej nadradenosti a móda nenávidieť oberá naše spoločenstvo o cit a robí z nás len chladnokrvné stroje schopné zabíjať. Zastavme to, prosím," vyzýva líder OĽaNO.

Ľudia jeho slová kritizujú, komentáre rýchlo miznú

Administrátor stránky Igora Matoviča má zrejme veľmi rušný deň, keďže pod statusom sa okamžite začali objavovať komentáre od ľudí, ktorí sú zo slov ministra v rozpakoch. "Stále ste nič nepochopili," odkazujú mu ľudia v komentároch, ktoré každým ďalších refrešom stránky Facebooku miznú rýchlosťou blesku.

Ľuďom v komentároch podľa vlastných slov prekážalo najmä to, že aj táto citlivá a ľudská tragédia bola vraj ministrom v statuse popisovaná cez jeho osobnú ukrivdenosť.