Región hlavného mesta aktuálne ponúka viac ako 12-tisíc voľných pracovných miest

Priaznivý vývoj na pracovnom trhu priniesol množstvo príležitostí pre ľudí hľadajúcich prácu alebo tých, ktorí zatúžili po zmene. Pri výbere kandidátov firmy zvažujú rôzne faktory od vzdelania, skúseností až po zručnosti a znalosti. Kým v menej rozvinutých regiónoch je zaujímavých ponúk menej, hlavné mesto Slovenska je na tom oveľa lepšie. V Bratislavskom kraji nájdu ľudia žijúci na Slovensku najviac pracovných možností v rôznych odvetviach a zároveň s vyšším platom v porovnaní s inými krajmi.

„V posledných mesiacoch sme zaznamenali až 37-tisíc voľných pracovných miest inzerovaných na portáli Kariéra.sk. Príležitosť zamestnať sa nájdu uchádzači v takmer všetkých pracovných odvetviach: administratíve, bankovníctve, cestovnom ruchu, doprave, logistike, IT, manažmente, obchode, výrobe a ďalších odvetviach,“ uviedol Peter Libuša, riaditeľ Kariéra.sk.

„V súčasnosti zamestnávatelia hlásia nedostatok kvalifikovaných uchádzačov s technickým vzdelaním, ktorí na Slovensku výrazne chýbajú už niekoľko rokov. Pracovných ponúk je veľa a vhodných kandidátov je nedostatok. Pre ľudí túžiacich po zmene zamestnania je táto situácia výhodná a môžu si vyberať z viacerých ponúk, porovnať si podmienky, ktoré budú pre nich výhodnejšie. Či už z pohľadu platu, benefitov alebo dochádzania do práce,“ uviedol Peter Libuša, riaditeľ Kariéra.sk.

„Čerstvé údaje o stave slovenského trhu práce umocňujú pozitívny vývoj v posledných šiestich mesiacoch. Hoci je aktuálna situácia kvôli medzinárodnému trhu s energiami náročná a zvyšuje sa miera neistoty, čísla nezamestnanosti sa naďalej vyvíjajú priaznivo. Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti na regionálnej úrovni má stabilne Bratislavský kraj. Zároveň má i najviac voľných pracovných miest 24 929 VPM (30,73 %). Uchádzači o prácu v Bratislavskom kraji majú teda najviac príležitostí na trhu práce, pričom uplatnenie si tu nájdu často aj záujemci z iných regiónov,“ uviedol štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Juraj Káčer.

Najviac pracovných príležitostí v Bratislavskom kraji je v obchode, vo výrobe, strojárstve a logistike

Na Slovensku je aktuálne 37 204 voľných pracovných miest, z čoho až 12 106 je dostupných

v Bratislavskom kraji. Čo sa týka odvetví, ktoré firmy za posledný rok najviac obsadzovali v Bratislavskom kraji, na čele rebríčka je obchod a za ním výroba. K úspešným odvetviam tiež patrí strojárstvo, technika a rozvoj a tiež špedícia, doprava a logistika. Päticu TOP odvetví uzatvárajú reality a stavebníctvo.

V regióne hlavného mesta zamestnávatelia ponúkajú plat v priemere 1 416 eur

Nie je žiadnou novinkou, že práve v hlavnom meste a jeho okolí si môžete zarobiť lepšie, ako napríklad na východnom Slovensku. Portál Kariéra.sk porovnal výšku platov uvádzaných v ponukách v Bratislavskom a Košickom kraji.

Minimálny plat bol v obidvoch krajoch uvádzaný rovnako, konkrétne na úrovni 700 eur. Čo sa týka priemerného platu, Bratislavský kraj uvádza 1 416 eur, čo je o 25 % viac v porovnaní s Košickým krajom, ktorý uvádza 1 137 eur. Najväčší rozdiel je vo výške maximálnej možnej mzdy, tam je nárast až

100-percentný. Kým v Košickom kraji si zamestnanci môžu zarobiť najviac 4 000 eur, v Bratislavskom kraji je výška najvyššej ponúknutej mzdy až 8 000 eur.

Ľudia sú ochotní sa za prácou presťahovať: 38 % opýtaných by sa kvôli práci presťahovalo do Bratislavy

Portál Kariéra.sk robil medzi ľuďmi prieskum, ktorého sa zúčastnilo 3 200 respondentov. Pýtali sme sa, aké mesto by si vybrali, ak by mali možnosť presťahovať sa za prácou v rámci Slovenska. Najviac ľudí by si vybralo práve hlavné mesto. Do Bratislavy by sa presťahovalo až 38 % opýtaných. Na druhom mieste boli Košice s 29-percentným zastúpením respondentov.

Viac ako 60 zamestnávateľov pod jednou strechou na Kariéra EXPO

Okrem hľadania si práce online môžu ľudia, ktorí aktuálne hľadajú prácu stretnúť desiatky zamestnávateľov pod jednou strechou. Práve oni ponúkajú stovky voľných pracovných miest počas veľtrhu Kariéra EXPO v Bratislave. Absolventi alebo tí, ktorí sa momentálne obzerajú po novej práci si môžu vyskúšať modelový pracovný pohovor, kde im personalisti poradia, ako zodpovedať na všetky otázky. Práve na pohovoroch uchádzači často podceňujú alebo preceňujú svoje skúsenosti a zručnosti. Na podujatí môžu otestovať tiež svoje jazykové, osobnostné aj IT znalosti.