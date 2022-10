Šokujúci prípad z Nových Zámkov: Pohrebníctvo zamenilo telá! Omyl si všimla až dcéra nebožtíka

Ako povedala Denisa pre TV Markíza, keď jej ukázali na cintoríne rakvu, ležal v nej niekto iný. "Bol úplne cudzí. Ani som nevedela, kto to je. Toho mi chceli dať pochovať,“ opísala zhrozená žena so slzami v očiach. Zamestnanci pohrebnej služby ju však začali presviedčať o opaku a uisťovať, že pred sebou má telesné pozostatky svojho otca. Ona však namietala, ako sama povedala, svojho otca predsa pozná, okrem toho, muž naposledy vydýchol pri nej.

Galéria fotiek (2) Zdroj: reprofoto - TV Markíza

Až po jej naliehaní vyšla najavo zdrvujúca pravda. Rakva síce bola správna, ale telo nie. K zámene nebožtíkov malo prísť kvôli časovej tiesni. Pohrebná služba si priznala chybu. „Jak sa zosnulí dávali do truhiel, tak sa zamenila truhla, tým pádom sa stala táto situácia, že na katafalk sa vyložilo druhé telo. Do troch minút to bolo vymenené,“ vysvetlil majiteľ pohrebnej služby Tomáš Czuczor.

Zdrvenú Denisu však takáto zámena v ťažkých chvíľach hlboko zasiahla a pýta sa, čo by sa bolo stalo, ak by si ju nevšimla. „Prišli by a klopali mi, že treba vybrať ocinka? Ja neviem, či je to repa, alebo čo, že vyberiem, zasadím. Asi by som bola pochovala cudzieho človeka. Úplne v tej truhle, čo som vybrala ocinkovi,“ povedala.

Pohrebná služba však trvá na tom, že to, aby sa pochoval na samotnom cintoríne niekto iný, sa stať nemôže. „Zakaždým sa otvára truhla, aj keď je nejaká dopravná nehoda, alebo sa stane niečo horšie, stále zakaždým sa identifikuje telo,“ tvrdí šéf pohrebníctva.