Obavy budúcich mamičiek pre výpovede lekárov: Obmedzovanie pôrodov na Slovensku? TOTO hrozí vo veľkých nemocniciach!

BRATISLAVA - Október je pomaly na konci, ešte mesiac je vyše 2000 lekárov vo výpovednej lehote, no zatiaľ to nevyzerá tak, že by ich plánovali stiahnuť. Pre Slovensko tak zrejme nastanú ťažké časy a mnohí sa pýtajú, ako bude vyzerať zdravotná dostupnosť v prípade, ak lekári z nemocníc naozaj odídu. O to viac trápi táto otázka budúce mamičky, ktoré by mali po 1. decembri rodiť. Mnohé nemocnice priblížili, na čo sa pripraviť.

Až vyše 2100 lekárov podalo k 30. septembru výpovede, ako znak štrajku proti aktuálnemu systému v zdravotníctve. V súčasnosti im pomaly uplynie polovica 2-mesačnej výpovednej lehoty a pokiaľ sa Lekárske odborové združenie, ktoré výzvu s hromadnými výpoveďami začalo a ministerstvo zdravotníctva nedohodnú, zrejme od 1. decembra nastane na Slovensku kolaps zdravotníctva. Podľa posledných informácií podali najviac výpovedí anestéziológovia. Výpovede sa dotknú 31 nemocníc naprieč celým Slovenskom. Podľa šéfa LOZ Petra Visolajského podali výpovede lekári z ďalších kľúčových oddelení, ako sú traumatológia, interné, kardiológia, intenzívna medicína, pediatria, gynekológia či novorodenecké oddelenie.

Archívne VIDEO Visolajský o aktuálnom stave zdravotníctva: Situácia je tak vážna, že by ju mala riešiť vláda

V súčasnosti preto mnohé budúce mamičky tŕpnu a čakajú, čo bude. Kým niektoré sa pripravujú na najhoršie, iné sa rozhodli vziať situáciu do vlastných rúk a dohadujú si pôrod v zahraničí, zvyčajne v Rakúsku či Česku. Čo sa však chystá na tie mamičky, ktoré plánujú rodiť na Slovensku a hrozí, že po 1. decembri množstvo lekárov naozaj odíde?

Tretina lekárov z UNB vo výpovednej lehote

Bratislavská univerzitná nemocnica, ktorá združuje dokopy 5 nemocníc v rámci hlavného mesta, už pred časom avizovala svoje plány zaviesť stabilizačný príspevok, ktorý by motivoval zdravotníkov ostať v nemocniciach najbližších 5 rokov. S návrhom súhlasí aj rezort zdravotníctva, nateraz však ide len o úvahy, ktoré musí schváliť aj štát. Podľa hovorkyne UNB Evy Kliskej podala v rámci nemocníc tretina lekárov výpovede. "Najviac výpovedí sme zaznamenali z pracovísk anestéziológie a intenzívnej medicíny, kde zo 135 lekárov podalo 66 lekárov výpoveď. Medzi ďalšie pracoviská na ktorých boli výpovede najviac podávané sú naše Interné kliniky traumatológia a tiež novorodenecká klinika v Petržalke," upozornila pred časom. Ako však vysvetlila, pôrody sa radia medzi akútnu zdravotnú starostlivosť. V prípade, ak by sa potvrdil katastrofický scenár, a všetci lekári, ktorí podali výpovede, by aj odišli, sa budú snažiť poskytovať akútnu zdravotnú starostlivosť, a tým pádom aj pôrody, v čo najväčšej miere.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR

K problému s výpoveďami sa vyjadrila aj trenčianska nemocnica, ktorú si mnohé mamičky pravidelne vyberajú pre dobré recenzie z pôrodov. "K dnešnému dňu evidujeme 104 podaných výpovedí lekárov takmer všetkých našich odborností. Stabilizačný príspevok neposkytujeme, avšak zamestnancom poskytujeme rôzne výhody nad rámec Zákonníka práce – ako sú navýšené mzdové kompenzácie za prácu v noci, vo sviatok, cez víkend, resp. za pohotovostné služby lekárov a dochádzkový bonus. Zároveň ponúkame náborový príspevok až do výšky 5.000€," uviedla hovorkyňa nemocnice Martina Holecová. Naďalej však veria, že k odchodu lekárov nakoniec nedôjde a zdravotníci svoj názor zmenia a ostanú pri pacientoch. Presné kroky, ktoré budú robiť v prípade pôrodov, však nedefinovali.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Krízová situácia na strednom Slovensku nehrozí

Akútny stav by bol aj banskobystrickej nemocnici, kde podalo výpovede 131 lekárov zo 14 oddelení a kliník. Nemocnica priznala, že v prípade, ak by lekári zo svojich miest odišli, malo by to negatívny vplyv na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Tento stav by sa však nemal dotknúť pôrodov. "Čo sa týka pôrodov, z ich zabezpečením by problém nemal nastať, nakoľko z Gynekologicko-pôrodníckej kliniky lekári výpovede nepodali. Sme toho názoru, že všetky strany majú eminentný záujem situáciu riešiť. V tomto okamihu vidíme len priestor na konštruktívnu debatu," uviedla hovorkyňa nemocnica Ružena Maťašeje.

Omnoho lepšia situácia by mohla byť po 1. decembri v žilinskej nemocnici. Ako vysvetlila hovorkyňa Lenka Záteková, v dvojmesačnej výpovednej lehote je aktuálne asi 12 percent, respektíve 43 lekárov, najviac ich je z neurochirurgických oddelení. "Z oddelenia gynekológie a pôrodníctva je v dvojmesačnej výpovednej dobe len jeden neatestovaný lekár, z oddelenia neonatológie žiaden lekár. Pôrodov a starostlivosti o novorodencov sa v Žiline situácia nedotkne v žiadnej miere. Zdravotná starostlivosť pre pacientov je naďalej zabezpečená. Veríme, že sa odborári s rezortom zdravotníctva dohodnú, predbežne máme pripravený krízový plán, ak by k odchodu uvedených lekárov k 1.12.2022 skutočne došlo. Momentálne nechceme vyvolávať väčšie napätie alebo obavy pacientov z predčasných scenárov," upozornila hovorkyňa nemocnice.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

A čo východ?

V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice podalo výpovede 220 z takmer 900 lekárov, čo je 24%. Podľa hovorkyne Moniky Kriškovej sa však nateraz v poskytovaní zdravotnej starostlivosti nič nemení. "Naše kliniky a oddelenia fungujú bez zmien a obmedzení. Pre všetky medicínske pracoviská má nemocnica vytvorené krízové scenáre pre rôzne počty výpovedí tak, aby UNLP vedela zabezpečiť akútnu zdravotnú starostlivosť a plynulú prevádzku. Podľa vedenia UNLP je potrebná konštruktívna diskusia medzi rezortom zdravotníctva a LOZ a stále je dostatočný časový priestor na to, aby sa prijali riešenia, ktoré umožnia lekárom stiahnuť svoje výpovede," upozornila na záver.

Výzva Asociácie nemocníc

Na dosiahnutie dohody medzi Lekárskym odborovým združením (LOZ) a vládou SR je potrebné memorandum s jasnými parametrami. Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) podľa jej prezidenta Mariána Petka apeluje na LOZ, vládu aj ministerstvo zdravotníctva (MZ), aby došlo k dohode. Povedal to v stredu na tlačovej konferencii.

Zdôraznil, že dohoda musí byť kompromisom, aby bolo poskytovanie zdravotnej starostlivosti zabezpečené aj v decembri 2022. "Už zostáva len mesiac, aby sa výpovede začali realizovať. Výrazne to zaznelo aj na zdravotníckom výbore, kde sa hľadali riešenia na plnenie bodov LOZ. Za asociáciu musím povedať, že s väčšinou bodov súhlasíme. Majú hlavu a pätu. Zo strany LOZ som videl snahu o dohodu a vyriešenie problému, aby k výpovediam nedošlo," skonštatoval Petko.

👉 Lekárov, ktorí podali výpovede je viac ako dvetisíc. Ak sa naplní nepriaznivý scenár, značne sa to môže dotknúť... Posted by Asociácia nemocníc Slovenska on Monday, October 24, 2022

Problém sa podľa neho musí riešiť na úrovni vlády SR, pretože má viacero rozmerov. "Ekonomický, finančný aj personálny. Samotné ministerstvo, aj keby neviem ako chcelo, tak to nie je možné. Ak chceme, aby bola dosiahnutá dohoda, je potrebné memorandum medzi vládou SR a LOZ. Tak, aby boli obidve strany spokojné," podotkol.

Upozornil, že nie je možné nahradiť 2100 lekárov z kľúčových oddelení v prípade nedohody a ich odchodu. "Tak či tak sa obávam, že niektorí lekári sa už rozhodli a odídu. Verím, že ich bude čo najmenej. Lebo pri definovanom nedostatku asi 2500 lekárov by každý ďalší odchod znamenal stále väčšie problémy so zabezpečením pohotovostných služieb po 16. hodine a cez víkendy," dodal prezident ANS.