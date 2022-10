Analytici nad Hegerovým nápadom znárodniť elektrinu len krútia hlavou: Myslíte si, že tá sa nosí v bandaskách?

Galéria fotiek (4) Hegerov nápad znárodniť elektrickú energiu sa u dátových expertov nestretol s pochopením.

BRATISLAVA - Premiér Eduard Heger (OĽaNO) už počas tohto týždňa viackrát prekvapil analytikov aj verejnosť, keď pre zahraničný portál hovoril o hrozbe kolapsu našej ekonomiky. Hneď na to ale začal svoje výroky korigovať a teraz sa ponúkol s riešením, ktoré zavedie, ak nám Brusel s cenami energií nepomôže. Konkrétne ide o elektrinu a Heger sľúbil, že ak pomoc nepríde včas a nebude adresná, tak elektrinu ako štát znárodníme. Tento nápad síce znie jednoducho, no podľa expertov z Dát bez pátosu to tak vôbec nie je a Hegera upozorňujú, že celá vec je oveľa komplexnejšia.