Hotelierom dochádza trpezlivosť: Tlačia na vládu pre vysoké ceny energií! V boji majú spojenca

Ako ukázal prieskum Asociácie hotelov a reštaurácií, medziročné náklady na energie stúpli väčšine ubytovacích zariadení a gastro prevádzok už počas leta viac ako dvojnásobne, čo mnohým spôsobuje doslova existenčné problémy. Upozornili, že energetická a inflačná kríza môže byť čoskoro „konečnou“ pre množstvo prevádzok a vyzýva preto vládu, aby čo najskôr predstavila súbor podporných opatrení, ktoré "zmiernia výrazné náklady podnikov, v krízových časoch pomôžu s udržaním zamestnanosti a minimalizujú tak negatívne dopady na podniky i domácnosti."

Napriek tomu, že takmer polovica zariadení a prevádzok v rámci šetrenia už mala svoju spotrebu energií čiastočne okresať, masívny a skokový nárast nákladov podniky nie sú schopné premietnuť do konečných cien. „Podiel nákladov na energie v pomere k obratom prevádzok medziročne stúpol o 12,5%. Ak by sme celé toto navýšenie preniesli do cien služieb, dopyt by značne klesol a jednoducho by sme prišli o zákazníkov a tržby,“ odkázal ešte pred dvomi týždňami prezident AHRS, Marek Harbuľák.

Okrem toho takmer polovica prevádzok od svojho dodávateľa energií nedostala žiadny cenový návrh ani zmluvu na nové obdobie. To má mať súvis s avizovaným znížením portfólia dodávateľov, ktorí v súčasnej situácii nedokážu nakúpiť energie pre všetkých doterajších zákazníkov. Takmer štvrtina opýtaných hotelierov a majiteľov gastro prevádzok tak už počas leta nemala mať inú možnosť, ako pristúpiť k takzvanému spotovému nákupu energií. Ten je však, z hľadiska plánovania nákladov a cenotvorby, pre ubytovacie a reštauračné zariadenia značne nevýhodný. „V súčasnej situácii nie je vôbec možné odhadnúť, akú faktúru za energie na konci mesiaca dostanete. Hovoríme o náraste rádovo v stovkách percent – nezriedka ide o päť až šesťnásobok toho, čo prevádzky platili vlani. Hotelové zariadenia dnes nedokážu efektívne nastaviť cenu a predávať pobytové balíky na jeseň či zimu. Reštaurácie by zase museli prepisovať ceny jedál v menučkách každý týždeň, čo je absolútne nepredstaviteľné,“ upozornil Harbuľák.

Na ťahu by mal byť štát

Hotelieri sa v týchto ťažkých časoch obracajú na vládu, od ktorej očakávajú pomocnú ruku. Práve systémová pomoc zo strany štátu má zohrávať kľúčovú úlohu. Daňový a odvodový systém v súčasnosti totiž podľa nich znevýhodňuje služby, ktoré si vyžadujú vysoký podiel ľudskej práce. Zamestnávatelia združení v AHRS preto vyzývajú vládu, aby čo najskôr predstavila súbor opatrení, ktoré minimalizujú negatívne dopady energetickej krízy na podniky.

Sami odporúčajú napríklad dočasné zníženie sadzby DPH pre všetky služby cestovného ruchu na 10 percent, zrušenie daní a odvodov za prácu počas víkendov a sviatkov či zavedenie plošných opatrení, ktoré zabezpečia zníženie cien energií na primeranú úroveň pre všetkých podnikateľov a zamestnávateľov, prípadne kompenzácie v zmysle Dočasného rámca EK. „Všetky tri návrhy predstavujú efektívnu a adresnú pomoc pre zamestnávateľov v segmente hotelových a reštauračných služieb. V mnohých krajinách sú overeným spôsobom ako prekonať krízové obdobia, ktorým v súčasnosti čelíme. Cestovný ruch čelí nielen energetickej a inflačnej kríze – čoskoro sa k nim pridá aj spotrebiteľská vo forme poklesu návštevnosti a nižších tržieb. Práve služby v oblasti HoReCa sú prvé, ktoré si ľudia zo svojich zoznamov, v rámci šetrenia, vyškrtnú. Štát by nemal zabúdať, že okrem pomoci občanov sú tu aj podniky. Jedine vhodné podmienky im umožnia prežiť a prispievať tak svojim podielom do štátneho rozpočtu,“ dodal Harbuľák. Hotelieri už nie sú v tomto boji sami. K ich iniciatíve sa pridali aj akvaparky, kúpaliská a plavárne.