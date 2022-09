Pri energiách nie je čas na prekáračky: Zhodli sa Fico i niektorí z koalície

BRATISLAVA - Pri riešení vysokých cien energií nie je priestor na koalično-opozičné "prekáračky". V rozprave k vládnemu návrhu zákona o energetike to vo štvrtok uviedol predseda Smeru-SD Robert Fico. Zároveň pri pomoci priemyslu a verejnosti navrhol "základný politický zmier". Koaliční poslanci Juraj Šeliga zo strany Za ľudí či György Gyimesi z OĽANO jeho vystúpenie ocenili. Minister hospodárstva Karel Hirman vyhlásil, že je otvorený konštruktívnym návrhom.

V súvislosti s vládnou novelou zákona o energetike Fico skonštatoval, že nevidí priestor na koalično-opozičné "prekáračky". "Navrhujem teda v otázke, ako pomôcť priemyslu, ako pomôcť verejnosti nejaký elementárny, základný politický zmier. Poďme sa odborne pohádať, poďme si povedať, čo je dobré, čo je zlé, ale na konci dňa by nejaký výsledok mal vypadnúť," poznamenal Fico. Avizoval, že Smer-SD právnu normu v prvom čítaní podporí a následne pripraví súbor pozmeňujúcich návrhov. Zdôraznil, že ide o veľa a je to "sakramentský" problém. "Ak ho spolu nevyriešime, táto krajina pôjde celá do čerta," varoval Fico. Požiadal tiež ministra hospodárstva, aby v prípade riešenia cien energií nečakal na Európsku úniu (EÚ). Plány, ktoré navrhla Európska komisia (EK), považuje za nerealistické pre Slovensko.

Verejnosť podľa Fica potrebuje upokojiť. Považoval by za správne v druhom čítaní vyvolať tripartitu a poradiť sa o riešení. Časť navrhovaných opatrení je podľa neho akceptovateľná. Skonštatoval, že na stav núdze bude možné nadviazať celý rad opatrení. Strategickým omylom však podľa neho je riešenie problémov s cenami energií prostredníctvom inštitútu všeobecného hospodárskeho záujmu. Vystúpenie Fica ocenil napríklad Šeliga, ktorý vyhlásil, že je zvedavý na pozmeňujúce návrhy, ktorý predstaví Smer-SD. Uistil, že to nemyslí cynicky. Gyimesi avizoval, že ak príde Smer-SD s dobrým pozmeňujúcim návrhom, podporí ho. "Ak prídete s takým návrhom, ktorý skutočne pomôže, alebo prídete s niečím takým, na čo možno pán minister alebo jeho úradníci nebudú myslieť, tak ja vám teraz dávam slovo, že to podporím," adresoval Gyimesi Ficovi. Zdôraznil, že ide o tému, ktorá musí spájať parlament.

Hirman súhlasí s tým, že netreba plašiť občanov

Hirman vyhlásil, že súhlasí s tým, že netreba plašiť občanov. Uistil, že do konca roka sú ceny pre občanov zafixované a je čas na to, aby pre domácnosti boli pripravené únosné cenové hladiny od januára budúceho roka. V súvislosti s návrhom zákona prerokúvaným v zrýchlenom režime avizoval, že sa nebráni "rozumným, konštruktívnym" návrhom. V prípade prijatia právnej normy podľa neho SR bude mať istotu pripravenej legislatívy na krízovú situáciu.

Minister súčasne pripustil, že mnohé podnikateľské subjekty už teraz dostávajú podstatne vyššie nové ceny. "Táto snehová guľa narastá každým dňom, každým mesiacom, ako sa tie staré kontrakty končia a tie ceny sú neúnosné. Takže toto bude náš najbližší hlavný cieľ, kde budeme všetci spoločne hľadať riešenia a veľmi rýchlo," zdôraznil. Návrh EÚ je podľa ministra zlý a pre Slovensko nič nerieši. Ubezpečil, že rokuje intenzívne aj na európskej úrovni, pričom SR predložila aj vlastný iniciatívny návrh. "Zatiaľ je tá pozícia veľmi zložitá, pretože naša situácia slovenská je špecifická," priblížil.