Poznáte túto ženu? Dôchodkyňa si v bratislavskom autobuse vzala cudzí notebook! Pátra po nej polícia

Poškodená žena mala podľa polície nastúpiť 29. augusta do trolejbusu linky číslo 47 smerujúceho na končenú zastávku Červený most. Svoj notebook položila na voľné sedadlo vedľa seba. Vystúpila z neho o 13.00 h na Mudroňovej ulici. Po chvíli na miesto, kde predtým sedela, prišla neznáma žena vo veku približne 65 až 70 rokov.

"Tá si notebook vložila do svojho ruksaku a následne z trolejbusu vystúpila na zastávke Červený most," priblížila polícia. V tejto súvislosti pátra po totožnosti osoby vo videu zverejnenom na sociálnej sieti, pretože by mohla napomôcť pri objasňovaní skutku.

"V prípade akýchkoľvek informácií súvisiacich s týmto prípadom nám oznámte na bezplatnom čísle polície 158 alebo osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne nám napíšte formou správy na profile Polícia SR – Bratislavský kraj," uviedli policajti.