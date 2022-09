Matovič na konci týždňa šokuje verejnosť: Ak ma v parlamente odvolajú, nech sa SaS pokojne vráti do vlády!

archívne video

Matovič toto presvedčenie prejavil v poslednom statuse, no neodpustil si ďalšie útoky smerom na SaS. "Jeden skorumpovaný politik, ktorý 19 rokov verne kryl všetky Ficove podvody, menom Peter P. sa verejne opýtal, ako OĽaNO zareaguje, ak SaS spoločne so Smerom, Hlasom, ĽSNS a Republikou odvolajú Matoviča," začal status Matovič.

Rišo pre pomstu urobí čokoľvek

Matovič je presvedčený, že ak by k takému odvolávaniu v parlamente došlo a SaS povolá do hlasovania ďalšie hlasy z opozície, podľa neho to preukáže, že s nimi spolupracujú. Navyše to označil za pomstu zo strany Sulíka. "A Rišo pre Pomstu urobí aj nemožné. Chce, chce a chce “vyhrať”," píše presvedčene Matovič.

Odvolanie ako chladnokrvný fakt, no SaS sa bude môcť vrátiť, prekvapil Matovič

"Tak, čo sa teda stane, ak ma s novými partnermi v opozícii SaS odvolá? Zoberieme to chladnokrvne, ako fakt. Osobne budem rád, že celé Slovensko bude tou chvíľou nielen tušiť, ale aj na vlastné oči vidieť, že SaS je ochotná sa spojiť pre vlastný prospech s mafiou aj fašistami … bez ohľadu na akékoľvek dovtedy proklamované hodnoty," píše Matovič, ktorý na konci statusu prekvapil. "Čiže? Po mojom odvolaní SaS dostane ponuku sa do koalície vrátiť. Bodka," uzavrel.