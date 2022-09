Rastislav Káčer bez servítky: Aj keď máme mrdník, ale je náš! Dôvody, prečo som prijal Hegerovu ponuku

Nový minister zahraničných vecí si rozhodne servítku pred ústa nedáva. Na sociálnej sieti zverejnil príspevok, v ktorom zoširoka opísal, prečo sa rozhodol prijať ponuku premiéra Eduarda Hegera a nastúpiť na ministerský post. A to aj napriek tomu, že je viac ako pravdepodobné, že vo vláde bude len pár mesiacov.

"Keď začali kuloárne klebety o možných nových ministroch, dostal som takúto sms od mojej pražskej (nitránskej) kamarátky: “fakt by si išov do hentoho mrdníku? “. Povedal som na to len: “Však uvidíme, aj môj syn tak hovorí” (môj syn je síce nevidiaci, ale vidí svojim srdcom úplne ostro). Teraz by som jej - a aj vám - chcel vysvetliť, že prečo som sa rozhodol do “toho mrdníka” ísť," napísal Káčer.

Jedným z dôvodov, prečo sa rozhodol prijať ponuku premiéra, bola aj vojenská agresia Ruska na Ukrajine. "Po vojenskej agresii Ruska voči Ukrajinu sa náš svet zmenil zásadne. Útok na susedný štát, snaha o násilnú anexiu jeho územia, likvidáciu jeho štátnosti, popieranie jeho práva na existenciu, vraždenie jeho obyvateľov, pľundrovanie jeho územia - to je v Európe od konca druhej svetovej vojny najhoršia kríza morálky, práva, pravidiel a akceptovaného status quo. Tento stav priamo a bezprostredne ohrozuje aj našu štátnosť, integritu a prosperitu. V súčasnosti je pre nás jasná zahraničná a bezpečnostná politika, tak ako ju presadzovala vláda Eduarda Hegera v konsenze s pani prezidentkou a predsedom parlamentu kľúčová. Záleží mi na tom, aby táto politika pokračovala," vysvetlil nový minister.

Káčer sám hovorí, že nepotrebuje ďalšiu položku v životopise, pretože dosiahol takmer všetko, čo chcel. "Mal som veľmi komfortnú pozíciu, dream job v Prahe a nič horšie, ako to, že budem veľvyslancom do môjho dôchodku mi nehrozilo," povedal.

"Toto obdobie, tento “mrdník” doma i vo svete, je však ozaj kritické obdobie. Nasledujúce mesiace rozhodnú, aký charakter bude mať náš svet. Keby som odmietol ponuku premiéra Hegera v tejto situácii - poprel by som celý svoj profesionálny život, svoju službu krajine a moju domovskú zahraničnú službu. Spolu s Ivanom Korčokom a mnohými inými sme tridsať rokov nepracovali pre svoju vlasť, aby som si dnes zvolil komfort ktorý mám a stál bokom. Musel by som sa hanbiť sám pred sebou a pred všetkými ktorých mám rád. Aj keď máme “mrdník”, ale je náš. Iný nemáme. A ak aj na tri mesiace, pol roka, alebo do riadnych volieb - chcem sa pričiniť o to, aby sme ostali na správnej strane histórie," dodal Káčer.

Rastislav Káčer sa narodil 9. júla 1965. Študoval na Ústave medzinárodných vzťahov Právnickej fakulty Univerzity Komenského. V rezorte diplomacie pôsobí od roku 1992. Svoju kariéru tam začal ako politický analytik a vypracoval sa na vedúceho analytickej jednotky. V rokoch 1994 až 1998 bol I. tajomníkom Misie SR pri NATO v Bruseli. Od roku 1999 pôsobil ako generálny riaditeľ sekcie medzinárodných organizácií a bezpečnostnej politiky. V roku 2001 sa stal štátnym tajomníkom ministerstva obrany zodpovedným za negociačný a prístupový proces Slovenska do NATO. V júli 2008 ho zvolili za prezidenta Slovenskej atlantickej komisie, ktorá je členom Asociácie atlantickej zmluvy.

V rokoch 2003 – 2008 pôsobil ako veľvyslanec v USA. V tomto čase sa výrazne pričinil o to, že Spojené štáty zrušili vízovú povinnosť pre slovenských občanov, a prispel k tomu, aby sa na Slovensku uskutočnila vôbec prvá návšteva prezidenta USA. V rokoch 2013 – 2018 bol veľvyslancom v Maďarsku a od roku 2020 bol veľvyslancom v Českej republike. Rastislav Káčer je presvedčený demokrat, ktorý je konzistentný vo svojich názoroch. Dlhodobo presadzuje záujmy SR, ako aj jej miesto v euroatlantických ekonomických a bezpečnostných štruktúrach. Je odborník na domácu a zahraničnú politiku USA, transatlantické vzťahy, obranu a bezpečnostné otázky. Aktuálne pôsobil ako slovenský veľvyslanec v Českej republike.