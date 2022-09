Voľby 2022: O post starostu košickej mestskej časti Juh zabojujú piati kandidáti

KOŠICE - Na post starostu košickej mestskej časti (MČ) Juh kandidujú v jesenných komunálnych voľbách traja muži a dve ženy. Uviedla to zapisovateľka miestnej volebnej komisie Marcela Zeleňáková.

Kandidujú hlavný kontrolór Patrik Géci (Hlas-SD), podnikateľ Vladimír Kozák (Smer-SD, SNS, Život – národná strana, Strana moderného Slovenska, Národná koalícia/Nezávislí kandidáti), manažér sociálnych služieb Peter Múdry (KDH, SaS, Sme rodina, Aliancia, NOVA, Dobrá voľba a Umiernení, Za ľudí), ekonómka Anna Súkeníková (nezávislá) a manažérka Andrea Tragalová (nezávislá).

Súčasný starosta Jaroslav Hlinka na tento post v nadchádzajúcich voľbách nekandiduje. Na čele MČ Košice- juh je od roku 1991. Oficiálne zoznamy zaregistrovaných kandidátov na poslancov, starostov, primátorov a predsedov krajov do jesenných komunálnych volieb a volieb do vyšších územných celkov majú byť zverejnené najneskôr do 4. októbra. Spojené voľby sa uskutočnia 29. októbra.