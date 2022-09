Štvoricu poslancov si zobrala na paškál známa organizácia: Nebezpečná novela? Vzápätí prišla rázna výzva!

BRATISLAVA - Najbližšia schôdza parlamentu bude, okrem veľkého poprázdninového návratu poslancov do lavíc, významná aj predkladanou novelou z dielne štvorice poslancov Anny Zemanovej, Juraja Šeligu, Petra Kremského a Ľuboša Krajčíra. Známa organizácia Via Iuris má však voči ich plánom rázne výhrady a vyzývajú poslancov, aby ich návrh odmietli! O čo ide?

Spomínaná štvorica poslancov má svoje dôvody, prečo zákon predkladá. Tvrdia, že ich cieľom je zabrániť šikanovaniu investorov rôznymi "špekulantmi", ktorí zneužívajú povoľovacie konania na obohatenie. Skutočný dopad novely by však bol podľa Via Iuris celkom iný. Nový zákon sa totiž týka zmien v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

"Cieľom predloženého zákona je zabrániť obštrukciám šikanózneho charakteru zo strany jednotlivcov spomedzi tzv. verejnosti. Návrh zachováva právo verejnosti vyjadrovať sa k správe vecí verejných, ale zároveň vytvára predpoklady, aby toto právo bolo v rovnováhe s právom vlastníkov nehnuteľností na získanie jednotlivých rozhodnutí v reálnom čase," píše sa v dôvodovej správe návrhu zákona.

V čom vidia problém?

Via Iuris kritizuje navrhované zmeny zákona o EIA. Tie podľa nich nielenže nezastavia špekulantov a neprimerane zvýhodnenia investorov, no údajne výrazne obmedzia práva aktívnych ľudí ovplyvniť výstavbu vo svojom okolí a obmedzia aj možnosti odborných orgánov chrániť verejné záujmy.

"Návrh novely zákona o EIA je hanebný nielen preto, lebo obmedzuje práva verejnosti a neprimeraným spôsobom zvýhodňuje investorov. On navyše vôbec nevyrieši problém so subjektmi, ktoré zneužívajú právo, lebo tí si svoje dohody budú uzatvárať aj naďalej v povoľovacích konaniach, ktoré nasledujú po EIA procese," upozorňuje Eva Kováčechová, ktorá spolupracuje s Via Iuris.

Neseriózni developeri vraj budú mať otvorené dvere

Podľa Via Iuris je šokujúce, že poslanci koaličných strán, navrhujú novelu zákona, ktorá namiesto špekulantov údajne obmedzí práva aktívnych občanov. "Porazenými budú tí, ktorí konzistentne a dlhodobo chránia životné prostredie a nedajú sa nijako kúpiť. Práve oni sú dnes najväčšou prekážkou pre neserióznych developerov. Návrh štvorice koaličných poslancov pomôže developerom odstrániť túto prekážku z cesty," upozorňuje organizácia.

Návrhy sú podľa nich navyše v rozpore so Smernicou EÚ o EIA aj v rozpore s Aarhuským dohovorom a obmedzujú možnosti odborných štátnych orgánov vyjadrovať sa počas procesu EIA.

Poslanci dokonca podľa Via Iuris postupujú spôsobom, ktorý nijako nezabráni zneužívaniu práva. "Postup navrhovaný poslancami je nielenže neprijateľný, ale je aj v rozpore s platným právom," uzatvárajú.