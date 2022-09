Kaliňák nenechal na Kolíkovej jednu nitku suchú: Vraj chce zakázať protesty pred domami politikov!

BRATISLAVA - Aj keď je ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) už v demisii, jej zákony sa opozícii veľmi nepáčia a ich prípadné schválenie im dvíha tlak. Opozičný Smer-SD totiž na svojej tlačovej konferencií kritizoval odchádzajúcu hlavu rezortu spravodlivosti za jej novelu v prípade protestov. Tie by sa vraj pred domami politikov mali zakázať.

Na prípad poukazuje denník Plus jeden deň. Ministerstvo spravodlivosti totiž predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novely Trestného poriadku a Trestného zákona. Tie sa rozhodne opozícii nepáčia. Kolíková, aj napriek tomu, že z postu odchádza, sa rozhodla predložiť pripravenú úpravu legislatívy na ministerstve. Návrh obsahuje komplexnú úpravu drogových trestných činov, no ministerka nakoniec ustúpila od regulácie šírenia hoaxov. Je tu však aj dôležitá zmena v prípade známeho paragrafu 363.

Novinky v zákone ako figový list, toto je však podľa Smeru dôležité

Opozičný Smer-SD vníma všetky tieto novinky len ako obrovský figový list. Ministerka sa podľa nich nimi snaží len prekryť to, že vláda sa vraj chystá zaviesť nový trestný čin - protesty pri obydliach politikov alebo na iných miestach, kde sa politici v rámci pracovnej agendy nachádzajú.

Detaily si všimol exminister vnútra a advokát Robert Kaliňák. "Bude zakázané protestovať pred domami, fiktívnymi bydliskami, či miestami, kde sa zdržujú politici. Bude to trestný čin. Bude zakázané hovoriť o politikoch v negatívnom zmysle, či spôsobom, ktorý by mohol narušiť ich verejné postavenie,“ vysvetľuje na tlačovke Kaliňák.

Mária "Kim Čong" Kolíková, šokoval Kaliňák

Kaliňák však šokoval a vo svojom vyjadrení zašiel ešte ďalej. "Šialený Trestný zákon a ešte šialenejší Trestný poriadok... To je škandál najväčší. Mária Kim Čong Kolíková urobila trestný zákon, pretože všetci vo vláde sa boja ľudí, čo im povedia na to, ako katastroficky riadia krajinu," šokoval exminister.