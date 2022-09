Trapas Sme rodina: Pomýlili si deň a prešvihli volebný termín, nebudu tam mať ani jedného kandidáta!

Galéria fotiek (3) Sme rodina v Žiline nestihla odovzdať kandiátky do komunálnych volieb.

ŽILINA - To, že komunálne voľby sú už za dverami a budú spoločné s tými do VÚC vie už hádam každý volič na Slovensku. Rovnako tak aj všetci politici vedia (alebo by mali vedieť), kedy bol posledný termín na odovzdanie kandidátnych listín ... alebo nie? Koaličná Sme rodina sa v Žiline stala terčom posmechu a trapasu, keď sa zistilo, že v komunále nebudú mať zastúpenie. Prešvihli totiž termín odovzdania dokumentov!