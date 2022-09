Sme rodina si nerobí žiadne ilúzie: Spoliehajú sa aj na možnosť predčasných volieb a už večer hľadajú náhrady za SaS

BRATISLAVA - Minister práce a podpredseda hnutia Sme rodina Milan Krajniak pripúšťa možnosť predčasných volieb, ak nebude menšinová vláda fungovať, resp. ak nebude v parlamente možné prijímať zákony na pomoc ľuďom. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Podpredseda parlamentu a opozičného Smeru-SD Juraj Blanár reagoval, že Smer by v prípade menšinovej vlády podporil zákony na pomoc ľuďom.

archívne video

Hnutie Sme rodina podľa Krajniaka počíta s tým, že traja ministri za SaS podajú v pondelok (5. 9.) demisiu. Ozrejmil, že hnutie chce po možnom odchode SaS z koalície predstaviť partnerom ich predstavy fungovania v menšinovej vláde. "Nie sú to podmienky, sú to naše predstavy, čo v súčasnosti musí vláda a parlament schváliť, aby sme pomohli ľuďom," doplnil s tým, že ide okrem iného o zastropovanie cien energií, exekučnú amnestiu či rodičovský bonus.

Už dnes večer budú hľadať náhradu za odídencov z SaS

Keďže pondelok sa už nezadržateľne blíži a s ním aj demisie ostatných ministrov za SaS, otázkou zostáva, kto preberie ministerské posty školstva, spravodlivosti a zahraničných vecí. Podľa Borisa Kollára (Sme rodina) sa odpoveď na túto otázku bude hľadať už dnes večer. Povedal to v nedeľnej diskusnej relácii televízie Markíza Na telo s tým, že v koalícii už o jednom mene hovoria, bližšie ho však nekonkretizoval. Rokovanie na túto tému sa síce malo odohrávať už v piatok, no odložilo ho predĺžené zasadnutie vlády o cenách energií.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Jano Zemiar

Ministerské posty po liberáloch by podľa Kollára však mali byť obsadzované z hľadiska odbornosti a nie z politického hľadiska. Takto to podľa neho vidí aj premiér Eduard Heger. Exekučné amnestie sú totiž jedným zo zásadných bodov volebného programu Sme rodina a zároveň je to posledný bod, ktorý vraj Kollár ľuďom sľúbil a chce splniť. Preto je pre neho zrejme veľmi dôležité, kto zasadne do kresla ministra spravodlivosti po Márii Kolíkovej.

Poslanec OĽaNO a predseda parlamentného hospodárskeho výboru Peter Kremský nie je podľa Kollára vhodným kandidátom na post šéfa Ministerstva hospodárstva (MH) SR. Podľa neho má ísť vzhľadom na aktuálnu situáciu o odborníka z oblasti energetiky.

Blanár hromží, vláda vraj premrhala dva mesiace

Blanár súčasnú koalíciu skritizoval, že opatrenia na pomoc ľuďom nepredstavila už skôr. "Táto vláda premrhala dva mesiace. Namiesto toho, aby pomáhala, sa vydierala," skonštatoval. Zdôraznil pritom, že Smer-SD od minulého septembra v tejto veci inicioval zvolanie viacerých mimoriadnych parlamentných schôdzí. Riešením sú podľa neho predčasné voľby.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR/Martin Baumann

Diskutujúci rozprávali aj o pondelkových (29. 8.) oslavách pri príležitosti 78. výročia Slovenského národného povstania. Blanár skritizoval, že sa verejnosť nemohla zúčastniť osláv v Banskej Bystrici. Koalícia sa občanov podľa neho bojí. Krajniak reagoval, že Sme rodina sa stretnutí nebojí a poukázal na viaceré verejné akcie ich hnutia. Blanár uviedol, že na účasti ruského veľvyslanca na oslavách SNP Smeru-SD vo Zvolene nevidí nič zlé. "Pozvali sme tam všetky krajiny bývalého Sovietskeho zväzu, ktoré oslobodzovali Slovensko," dodal.

Kollár hovorí o zasielaní energetických šekov chudobným rodinám

Z možného nárastu cien energií, ktoré sa dozvedel predseda parlamentu Kollár v piatok, je zdesený. Pellegrini sa pýta, kde je premiér Heger, ale i to, ako majú túto situáciu s nárastom cien zvládať seniori. Kollár tvrdí, že "musia priniesť mimoriadne riešenie." Hovoril aj o možnom zoštátnení slovenských elektrární. "Riešenia mali byť už dávno na stole," vyhlásil líder Hlasu-SD.

Zopakoval, že ak by sa politické strany dohodli na zmene ústavy a boli by predčasné voľby, opozičné strany sa vedia dohodnúť, aby hlasovali za dobré zákony, ktoré pomôžu obyvateľom. Podľa Kollára bude nutné posielať energeticky chudobným rodinám energetické šeky.

SaS v pondelok povalí vládu, je presvedčený Matovič

Minister financií a šéf hnutia OĽaNO Igor Matovič tvrdí, že strana SaS povalí v pondelok vládu. Uviedol to na sociálnej sieti. Liberáli zo svojho odchodu z koalície vinia Matoviča. Informoval o tom hovorca strany Ondrej Šprlák.

Matovič skonštatoval, že pôjde už o tretie povalenie demokratickej a protikorupčnej vlády stranou SaS. Poukázal pritom na vládu jeho a Ivety Radičovej. Cieľom strany je podľa neho "potupiť" hnutie OĽaNO. "Tlak je obrovský, veď vidíte všade možne. My to však nevzdáme," doplnil.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Jano Zemiar

Môže za to Matovič, odpovedal lídrovi OĽaNO Gröhling

Minister školstva a podpredseda SaS Branislav Gröhling reagoval, že za odchod ministrov SaS môže práve Matovič. "Pri takomto ministrovi, ktorý blokuje financie aj na úplne bežné veci a sústavne vyrába konflikty, jednoducho nemôžeme fungovať," uviedol. Matovičovi a OĽaNO je podľa neho prednejší vlastný post než normálne fungujúci štát.