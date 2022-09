Školy na Orave môžu mať počas zimy problém s uhlím: Dofinancovanie energií je nutnosť

Prezidentka ZZŠS uviedla, že vo viacerých školách, najmä na Orave, sa stále kúri uhlím. "Bez podpory obce by ani v minulosti nemali dosť financií na zabezpečenie chodu školy v zimných mesiacoch. Okrem toho, že uhlie je drahé, je ho aj nedostatok," povedala. Podľa jej informácií niektoré obce, teda aj zriaďovatelia škôl, ešte doteraz uhlie nezohnali. "Slovenský dodávateľ im ich vozil z Poľska. Poľsko zas okrem vlastnej produkcie dovážalo uhlie z Ruska. Po zákaze dovozu z Ruska nevyváža ani Poľsko," priblížila Horníková. Ďalší školský rok podľa slov prezidentky ZZŠS otvárajú v neistote.

"Teraz nie pre epidemiologickú situáciu, ale z dôvodu politickej neistoty, ktorá nás všetkých ovplyvňuje a zbytočne zaťažuje. Riaditeľka školy môže byť šikovnou manažérkou a líderkou, no chýbajúce financie na faktúry a odmeny poznačia aj celkové klímy v školách," povedala. Ako dodala, ak sa opäť vrátime k dištančnému vzdelávaniu len preto, lebo nemáme peniaze na energie, tak niečo v tomto štáte nefunguje. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) počas týždňa uviedol, že cieľom je, aby vyučovanie pokračovalo. "Nemyslím si, že by sme po dvoch rokoch pandémie a dištančného vzdelávania pristupovali k tomu, že budeme vôbec uvažovať o nejakých zimných prázdninách alebo uhoľných prázdninách," vyhlásil.

Kompenzácie sú otázkou najbližších rokovaní

Rezort školstva žiada od začiatku roka o financie, ktoré by smerovali na zvýšené ceny energií pre školy. Začiatkom augusta ministerstvo opätovne žiadalo o finančný balík, a to v celkovej výške 56,8 milióna eur. Z toho pre regionálne školstvo mala byť suma 36,8 milióna eur a pre vysoké školy 20 miliónov eur. Na problémy so zvýšenými cenami energií poukázali už viaceré materské, základné či stredné školy, rovnako aj vysoké školy. Ministerstvo financií SR koncom augusta ubezpečilo, že pri konštruktívnej spolupráci s rezortom školstva spraví všetko pre to, aby napriek energetickej kríze nebol ohrozený riadny chod vyučovacieho procesu. Ďalšie kompenzácie za zvyšujúce sa ceny energií na zimu pre školstvo sú otázkou najbližších rokovaní a budú zahrnuté v pripravovaných energetických opatreniach vlády.