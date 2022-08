Voľby 2022: Uchádzači odovzdali kandidátne listiny: Samosprávy odhaľujú počty kandidátov

BRATISLAVA - O post starostu bratislavského Starého Mesta sa v jesenných komunálnych voľbách uchádza desať kandidátov. Na post miestneho poslanca do 25-členného miestneho zastupiteľstva podalo kandidátnu listinu 126 uchádzačov. Kandidátne listiny podalo zároveň 18 subjektov (nezávislí, politické strany, koalície). Uviedol to hovorca Starého Mesta Matej Števove.

Konkrétne mená kandidátov na šéfa miestnej samosprávy mestská časť zatiaľ neposkytuje, urobí tak až po zasadnutí miestnej volebnej komisie, ktorá rozhodne o ich registrácii. Opätovnú kandidatúru ohlásila súčasná starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová, ktorá je kandidátkou strán SaS, Občianska konzervatívna strana (OKS), NOVA, KDH, Za ľudí a Zmena zdola - Demokratická únia Slovenska. Kandidatúru ohlásil aj a bratislavský komunálny poslanec Matej Vagač, ktorý je kandidátom mestskej strany Team Bratislava a mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko (PS). Kandidovať chce aj staromestský miestny poslanec Martin Gajdoš, a to ako nestraník s podporou koalície strán Spolu, Občianski demokrati Slovenska, Demokratická strana a strana Šanca.

Na starostu Karlovej Vsi podali kandidatúru štyria uchádzači

V bratislavskej Karlovej Vsi zaevidovali štyri kandidátne listiny na starostu a 66 kandidatúr na poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti. Informoval o tom hovorca Karlovej Vsi Branislav Heldes. "Mená kandidátov budú zverejnené najneskôr do 4. októbra, teda 25 dní pred voľbami," dodal s odvolaním sa na povinnosti a právomoci miestnej volebnej komisie.

V Lamači sú štyria kandidáti na starostu

V bratislavskom Lamači prijali kandidátnu listinu od štyroch uchádzačov na post starostu mestskej časti, 24 kandidatúr zaevidovali v prípade uchádzačov o miesto poslanca v lamačskom zastupiteľstve. Informoval o tom vedúci oddelenia vnútornej správy, právnych, klientskych a sociálnych služieb Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Lamač Tomáš Pénzeš. "Na starostu kandidujú traja ako nominanti strán či koalícií, jedna uchádzačka ako nezávislá. Na poslancov sú traja nezávislí kandidáti a 21 kandidátov politických strán, hnutí či koalícií," spresnil.

Opätovnú kandidatúru ohlásil už skôr súčasný starosta Lukáš Baňacký, bude kandidovať ako zástupca Strany obcí a miest - SOM Slovensko. Kandidovať bude aj súčasný bratislavský mestský poslanec za Lamač Igor Polakovič, nominovala ho strana Team Bratislava, podporuje ho aj SaS a Progresívne Slovensko.

V stredu na sociálnej sieti oznámil kandidatúru na starostu aj poslanec miestneho zastupiteľstva v Lamači Radoslav Olekšák, kandidovať bude s podporou koalície Hlas-SD, Smer-SD a SNS. Kandidatúru potvrdila aj niekdajšia vedúca oddelenia kultúry lamačského úradu Mária Šimončičová, na starostku bude kandidovať ako nezávislá.

V Revúcej sa o post primátora uchádzajú traja kandidáti

V okresnom meste Revúca sa o post primátora uchádzajú traja kandidáti. Uviedla to zapisovateľka mestskej volebnej komisie Adriana Hanesovská na základe kandidátnych listín, ktoré bolo možné podávať do utorka (30. 8.). Post vo vedení mesta chce v jesenných komunálnych voľbách obhájiť súčasný primátor Július Buchta. Kandidátne listiny v stanovenom termíne odovzdala aj Ľuba Benešová a Pavol Balážik. O 13 poslaneckých kresiel prejavilo záujem 45 kandidátov.

O post predsedu Prešovského kraja sa uchádza desať kandidátov

O post predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa uchádza celkovo desať kandidátov. Dvaja kandidáti sú nezávislí, ôsmich nominovali politické strany, hnutia a ich koalície. Informovala o tom zapisovateľka volebnej komisie PSK Mária Lukačíková.

O post predsedu sa budú uchádzať Ingrid Tomková (Kotlebovci – ĽSNS), Ján Bync (nezávislý), Michal Biganič (nezávislý), Ľubomír Goliaš (Hnutie Občan Národ Spravodlivosť), Jozef Mihalčin (Srdce - Slovenská národná jednota - strana vlastencov), Patrícia Reváková (Národná koalícia/Nezávislí kandidáti), Filip Kuffa (Život - národná strana), Milan Mazurek (Republika), Milan Majerský (KDH, Sme rodina, SaS, Za ľudí) a Michal Kaliňák (Hlas-SD, Smer-SD, SNS, Aliancia).

O kreslo primátora Kremnice sa uchádzajú traja kandidáti

Kandidatúru na post primátora mesta Kremnica v okrese Žiar nad Hronom v jesenných komunálnych voľbách podali traja kandidáti. Na svojom webe o tom informuje samospráva. O post primátora Kremnice prejavili záujem dvaja nezávislí kandidáti, a to mestský poslanec Marián Vojtko a súčasný primátor mesta Alexander Ferenčík. Tretím kandidátom na primátora je Martin Novodomec, ktorý kandiduje za stranu KDH. O 11 kresiel poslancov v mestskom zastupiteľstve prejavilo záujem 24 kandidátov.

V Nitrianskom kraji sú známe mená desiatich kandidátov na post predsedu kraja

V Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) je známych desať kandidátov, ktorí sa chcú uchádzať v jesenných voľbách o post predsedu kraja. Úrad NSK odmietol informovať o presnom počte a menách tých, ktorí do stanoveného termínu podali kandidátne listiny. "Informácie o zaregistrovaných kandidátoch môže podávať len volebná komisia NSK, ktorá sa bude kreovať v stredu 7. septembra. Informácie podá predseda komisie," konštatuje sa v stanovisku Úradu NSK.

Svoju kandidatúru už oznámil súčasný predseda NSK Milan Belica, ktorý kandiduje s podporu Smeru-SD a SNS. Na predsedníčku NSK kandiduje aj súčasná krajská poslankyňa Martina Holečková z KDH, ktorú podporuje blok deviatich politických strán. Kandidátom strany Hlas-SD je súčasný starosta Dvorov nad Žitavou v okrese Nové Zámky Branislav Becík. O post predsedu NSK sa uchádza aj kandidát ĽSNS, odborár a právnik Milan Španír.

Mimoparlamentná strana Aliancia nominovala súčasného podpredsedu NSK Tibora Csengera. Občianskym kandidátom na post predsedu NSK je riaditeľ Starého divadla Karola Spišáka v Nitre Martin Kusenda, nezávislou kandidátkou je aj Renáta Kolenčíková. Svoju kandidatúru na post predsedu NSK ohlásil aj predseda hnutia Socialisti.sk Artur Bekmatov a bývalý vojak a vojenský spravodajca Peter Pukan, ktorý kandiduje za hnutie Republika. S podporou OĽANO, NOVA, Kresťanská únia a Zmena zdola kandiduje na post predsedu NSK aj Lukáš Kyselica.

O post primátora Banskej Bystrice sa uchádza šesť kandidátov

Kandidátne listiny na post primátora mesta Banská Bystrica predložilo šesť kandidátov, päť mužov a jedna žena. Z toho traja sú nezávislí, dvoch nominoval politický subjekt a jedného koalícia politických strán. Informoval o tom Karol Langstein, zapisovateľ mestskej volebnej komisie s tým, že viac informácií, a teda ich mená, nemôže zverejniť, kým nebudú oficiálne zaregistrovaní.

Nezávislými kandidátmi sú súčasný primátor Ján Nosko, projektová manažérka Diana Javorčíková a bezpečnostný analytik a bývalý reprezentant v džude Anton Minárik. Všetci traja na sociálnej sieti informovali, že odovzdali kandidátne listiny. Svoju kandidatúru potvrdil politik Daniel Karas (Smer-SD, Republika). O post primátora chce zabojovať aj Peter Podhorský (Kotlebovci - ĽSNS). Potvrdil to podpredseda strany Kotlebovci - ĽSNS Martin Beluský. Ďalším kandidátom je Jozef Sásik, predseda Slovenskej ľudovej strany.

Z koľkých kandidátov napokon Banskobystričania budú vyberať ukáže až následná registrácia. "Po kreovaní mestskej volebnej komisie budú všetky kandidátne listiny preverené, či napĺňajú literu zákona a následne budú zaregistrovaní kandidáti," uviedol Langstein.

V Čunove sú traja kandidáti

V bratislavskom Čunove podali kandidatúru na post starostu traja uchádzači. O miesto v sedemčlennom miestnom zastupiteľstve má záujem osem uchádzačov. Informovali o tom z Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Čunovo. "Dvaja uchádzači na funkciu starostu kandidujú ako nezávislí, jeden ako nominant Strany obcí a miest - SOM Slovensko. Na poslancov kandidujú všetci ako nezávislí," dodala Renáta Kovašichová z miestneho úradu v Čunove.

Devínska Nová Ves hlási dvoch kandidátov na starostu

V bratislavskej Devínskej Novej Vsi prijali kandidátnu listinu od dvoch uchádzačov na post starostu mestskej časti v jesenných komunálnych voľbách. O post miestneho poslanca do 12-členného miestneho zastupiteľstva sa uchádza celkovo 36 kandidátov, z toho 23 mužov a 13 žien. Uviedla to právnička Monika Dargajová z miestneho úradu. "Pre voľby starostu boli odovzdané dve kandidátne listiny a pre voľby do zastupiteľstva boli doručené kandidátne listiny s celkovým počtom kandidátov 37, z toho jeden kandidát bol už splnomocnencom politickej strany odvolaný. Preto je celkový počet 36," priblížila Dargajová.

Konkrétne mená kandidátov na šéfa miestnej samosprávy mestská časť zatiaľ neposkytuje, urobí tak až po zasadnutí miestnej volebnej komisie, ktorá rozhodne o ich registrácii. Opätovnú kandidatúru však v auguste potvrdil súčasný starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír. Kandidovať bude na kandidátke novej politickej Strany obcí a miest – SOM Slovensko.

O post starostu bratislavského Ružinova má záujem päť kandidátov

O post starostu bratislavského Ružinova sa v jesenných komunálnych voľbách uchádza päť kandidátov, z toho dve ženy. Na post miestneho poslanca do 25-členného miestneho zastupiteľstva podalo kandidátnu listinu 102 uchádzačov, z čoho je 26 žien. Uviedla to Adela Vavrušová z komunikačného oddelenia miestneho úradu. Konkrétne mená kandidátov na šéfa miestnej samosprávy mestská časť zatiaľ neposkytuje, urobí tak až po zasadnutí miestnej volebnej komisie, ktorá rozhodne o ich registrácii.

Svoju opätovnú kandidatúru už potvrdil súčasný starosta Ružinova Martin Chren, ktorý chce kandidovať ako nezávislý. Kandidatúru ohlásil aj aktivista a publicista Ivor Švihran, ktorý sa neuchádza o podporu žiadnej politickej strany ani hnutia. Na šéfa mestskej časti ohlásil kandidatúru aj ružinovský miestny a bratislavský mestský poslanec Peter Strapák, rovnako ako nezávislý. Kandiduje aj podpredsedníčka strany Domov - národná strana Jana Jányová, ktorú podporuje zároveň strana Smer-SD a hnutie Republika.

V Podunajských Biskupiciach prijali sedem kandidatúr na starostu

V bratislavských Podunajských Biskupiciach podalo kandidatúru na starostu mestskej časti sedem uchádzačov, na post miestneho poslanca v katastrálne najväčšej mestskej časti hlavného mesta ašpiruje 78 kandidátov. O počtoch informovali z miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice. Mená zverejnia po verifikovaní zaregistrovaných kandidátov miestnou volebnou komisiou. "Medzi kandidátmi na starostu kandiduje jeden ako nezávislý, ostatní sú stranícki kandidáti. V prípade kandidátov na poslancov sú všetci nominantmi strán a koalícií," uviedli.

Voľby sa budú konať 29. októbra

V tomto roku sa voľby do orgánov obcí uskutočnia v rovnakom termíne ako voľby do orgánov samosprávnych krajov, hlasovať sa bude v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa mohli podávať do 30. augusta. Volebná kampaň sa skončí 48 hodín predo dňom konania volieb.