Voľby 2022: O post predsedu Nitrianskeho kraja sa uchádza poslanec Lukáš Kyselica

Ako uviedol, v prípade svojho zvolenia chce priblížiť krajskú samosprávu občanom a zvýšiť transparentnosť pri čerpaní európskych fondov. "Pre občanov sú samozrejme veľmi dôležité aj cesty a celkový rozvoj cestnej siete. Chcem sa tiež sústrediť na modernizáciu školstva a podporu duálneho vzdelávania. Spolu so mnou kandiduje na poslancov NSK 17 ľudí. Prinášam so sebou kvalitný tím, ktorí dokáže priniesť inovatívne riešenia prakticky do každej z činností NSK," uviedol Kyselica.

Post predsedu chce obhájiť Milan Belica

Post predsedu NSK chce v jesenných voľbách s podporou Smeru-SD a SNS obhájiť Milan Belica, ktorý je v tejto funkcii od roku 2001. O rovnakú funkciu sa uchádza aj súčasná krajská poslankyňa Martina Holečková z KDH, ktorú podporuje blok deviatich politických strán. Kandidátom strany Hlas-SD je súčasný starosta Dvorov nad Žitavou v okrese Nové Zámky Branislav Becík. O post predsedu NSK sa uchádza aj kandidát ĽSNS, odborár a právnik Milan Španír.

Mimoparlamentná strana Aliancia nominovala súčasného podpredsedu NSK Tibora Csengera. Občianskym kandidátom na post predsedu NSK je riaditeľ Starého divadla Karola Spišáka v Nitre Martin Kusenda, nezávislou kandidátkou je aj Renáta Kolenčíková. Svoju kandidatúru na post predsedu NSK ohlásil aj predseda hnutia Socialisti.sk Artur Bekmatov a bývalý vojak a vojenský spravodajca Peter Pukan, ktorý kandiduje za hnutie Republika.