Pri vystupovaní z bobovej dráhy vo Veľkej Rači sa zranila 36-ročná žena

Žena si podľa horských záchranárov počas vystupovania z bobovej dráhy zakliesnila nohu do konštrukcie a spadla. Pri páde si spôsobila vážne poranenie členka a poranenie hlavy. "Záchranári jej na mieste nehody poskytli neodkladnú prvú pomoc, podali medikamentóznu liečbu a vo vákuovom matraci a nosidlách ju terénnym vozidlom transportovali na Dedovku. Tam pacientku odovzdali do starostlivosti zdravotným záchranárom, ktorí ju transportovali do nemocničného zariadenia," informuje HZS.

Galéria fotiek (2) Zdroj: hzs.sk