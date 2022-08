Zahraničných turistov zastihla v oblasti Troch kôp búrka: Na pomoc im prišli horskí záchranári

Pre pretrvávajúcu mohutnú búrkovú činnosť nebolo možné nasadenie leteckej techniky. Na pomoc turistom odišli dve skupiny horských záchranárov zo Žiarskej doliny a tretia zo Zverovky.

Turistov zastihla v oblasti Troch kôp búrka V podvečerných hodinách, krátko po sebe, kontaktovali tiesňovú linku HZS so...

"Turistov po príchode na miesto zateplili, poskytli im nepremokavé oblečenie, prilby a sedacie úväzy a za použitia lanovej techniky ich sprevádzali v silnej búrke do Smutného sedla. Odtiaľ dvojica poľských turistov pokračovala so záchranármi HZS zo severnej strany Západných Tatier na Ťatliakovu chatu, kde boli ubytovaní. Dvojica českých turistov zostúpila so záchranármi HZS do ústia Žiarskej doliny, kde mali zaparkované auto," informuje HZS s tým, že záchrannú akciu ukončili v neskorých nočných hodinách.