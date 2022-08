VIDEO V libereckom McDonalde sa prepadol strop: Búrky lámali strom za stromom

LIBEREC - Búrka, ktorá večer dorazila do Libereckého kraja, lámala stromy a rozvodnila niektoré toky. V obchodnom centre v Liberci sa prepadol strop, obišlo sa to ale bez zranení. Neprejazdné boli kvôli vode aj popadaným stromom niektoré cesty.

Hasiči mali skoro 60 výjazdov do 21.00 h, povedal ČTK krajský hovorca hasičov Jakub Sucharda. "Z toho viac ako polovica boli popadané stromy," dodal.Hladina Lužickej Nisy v Liberci bola asi pol hodiny na druhom povodňovom stupni z troch, ktorý značí pohotovosť. Pred 21:00 klesla na prvý povodňový stupeň, na ktorom bola od 20:20 zhruba pol hodiny aj v Proseči nad Nisou. Vyplýva to z informácií na webe Českého hydrometeorologického ústavu.

Pozor, video obsahuje vulgarizmy:

Hasiči vychádzali večer do obchodného centra Forum v Liberci do McDonaldu, ktorý je v prízemí. "Prepadol sa tam premáčaný sadrokartónový strop, je to ale bez zranení," povedal Sucharda. Video, na ktorom je zachytený pád stropu, ľudia zdieľajú na sociálnych sieťach. Premáčaný strop bol podľa Suchardu v Liberci aj v reštaurácii v radnici.

Video nie je určené mladistvým, pretože obsahuje vulgarizmy:

Mekáč OC forum Liberec pic.twitter.com/38tNSraiHH — Daniel Novotný (@DanielNovotn2) August 26, 2022

Neprejazdné boli kvôli prívalom vody niektoré cesty v Liberci aj Jablonci nad Nisou. Kvôli popadaným stromom je podľa dopravného webu polície uzavretá cesta medzi Smedavou a Súšou v Jizerských horách. Spadnutý strom zastavil aj premávku na železničnej trati medzi Libercom - Vescom a Jabloncom nad Nisou.