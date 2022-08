Inflácia ovplyvní aj školákov a ich rodičov: Obrovské výdavky, zvýšia sa aj ceny obedov či náklady na cestu

BRATISLAVA - Rodičia budúcich školákov opäť siahnu o čosi hlbšie do svojich peňaženiek. Inflácia, rapídne navýšenie cien energií či ďalších komodít sa odrazili na cenách rôznych tovarov, výnimkou pritom nie sú ani školské pomôcky.

Náklady na školské potreby v rámci nákupu môžu tento rok presiahnuť hranicu 400 Eur, čo nie je zanedbateľná čiastka z rodinného rozpočtu, ku ktorej je potrebné pripočítať ďalšie zvýšené pravidelné výdavky, na ktoré upozorňuje aj riaditeľ gymnázia. Obchodníci tak predpokladajú, že tzv. nákupy do rezervy dostanú tento rok stopku. V porovnaní s minulým rokom si rodičia musia pripraviť na nákup školskej výbavy o pár desiatok eur viac.

"Na základe nášho medziročného porovnania cien vybraných pomôcok sa ukázalo, že ceny za školskú výbavu pre prváka v priemere stúpli zhruba o 14 %. Rodičia tak budú musieť siahnuť hlbšie do peňaženky. V prípade, že majú v pláne zadovážiť dieťaťu aj mobilný telefón s kreditom alebo paušálom, cena sa môže vyšplhať aj cez 400 eur,“ hovorí Adrián Bódis, zástupca spoločnosti CPI.

Obchodníci pritom očakávajú najväčší nákupný boom už teraz, kedy sa ukáže, ako sa zdražovanie pretavilo do praxe. "Predpokladáme, že jedným z dopadov inflácie bude, že spotrebitelia obmedzia tzv. nákupy do rezervy v snahe znížiť tak celkový účet na minimum. Odporúčame preto si takýto nákup rozdeliť na etapy, čo môže pomôcť rozložiť náklady v čase a nezaťažiť tak rodinný rozpočet nárazovo. Rodičom prváčikov môže pomôcť aj špeciálny jednorazový štátny príspevok vo výške 106,33 Eur (platí na šk. rok 2022/23) určený na školské potreby,“ radí Bódis. Ako dodáva, nákup rozdelený na etapy je vhodný aj pre možnosť individuálneho prístupu personálu predajne, ktorý sa môže venovať každému osobitne a pomôže vybrať tie správne pomôcky pre každého školáka.

Vyššie budú aj pravidelné výdavky

Okrem nevyhnutných školských potrieb budú rodičia postupom času riešiť aj ďalšie výdavky, ako napríklad náklady na stravovanie, ktoré budú mesačne vyššie pre stále rastúce ceny potravín. Myslieť treba aj na poplatky za električenku, alebo iné náklady na cestu, či školské a mimoškolské aktivity, ktoré sa líšia v závislosti od školy a jednotlivých ročníkov.

Počítať preto treba aj s príspevkom rade rodičov, poplatkom za školský klub detí, triedny fond, obedy v školskej jedálni, odoberanie časopisov a tiež s poplatkami za školské výlety, neskôr aj za školu v prírode. "Vzhľadom na masívne zvýšenie energií a pohonných hmôt, ktoré sa už výrazne premietli do cien potravín, cenový rast v rozmedzí 20 až 30 % dosiahli viaceré druhy zeleniny aj kuracieho mäsa, ceny pečiva stúpli o takmer 30%, zvýšeniu cien obedov sa školy a školské zariadenia určite nevyhnú. Rodičia budú musieť počítať aj so zvýšenými nákladmi na desiatu, prípadne na nákup špeciálnych učebníc u starších žiakov a študentov stredných škôl. Zvýšia sa aj náklady na výlety, no tieto aktivity nie sú povinné a rodičia sa tak budú môcť rozhodnúť na základe aktuálnej finančnej situácie,“ uvádza RNDr. Pavel Sadloň, riaditeľ Gymnázia na Ulici Ladislava Sáru v Bratislave.