Motoristi sa majú na čo tešiť: Ceny nafty a benzínu pôjdu zásadne dolu! TOTO sú vyhliadky do konca prázdnin

BRATISLAVA – Správa, ktorá poteší – a to najmä motoristov. Dátoví analytici v súvislosti s cenami pohonných hmôt hovoria o istote ich poklesu. Po mesiacoch neustále stúpania začali ísť ceny na „čerpačkách“ konečne smerom dolu, do konca augusta by sa mali znížiť ešte dvakrát.

Slovákov tento týždeň vystrašila správa o zastavení dodávky ropy cez južnú vetvu ropovodu Družba, ku ktorej pristúpila ešte 4. augusta Ukrajina. Dôvodom bolo, že nedostala od Ruska zaplatené tranzitné poplatky. Tie nakoniec ukrajinskému prevádzkovateľovi ropovodov Ukrtransnafta uhradili firmy Slovnaft a MOL, s čím súhlasila aj ruská strana a dodávky ropy boli obnovené. Iskra neistoty medzi mnohými ľuďmi však už bola zažatá.

Analytici z projektu Dáta bez pátosu však v tejto súvislosti jasne odkazujú, že „ak sa polovička Slovenka bude hneď ráno (tak to bolo včera) zaoberať odbornou témou dodávok ropy a vyhodnotí stav záverom: ´Zelenský nám stopol ROPU, poďme rýchlo natankovať´, tak je nám ako krajine amen.“ „Ak komentátori v newsfilteroch denníkov (dnes) okamžite komentujú stav tak, že: na čerpačkách bude dnes, zajtra a v najbližších dňoch veľká neistota, tak amen tma,“ dodali k tomu. Krajine by podľa nich veľmi pomohlo, ak by sa ľudia viac zaujímali, "prečo im nejde autobus, mešká vlak, pribudli na aj tak rozbitej ceste ďalšie výtlky a prečo sa zavrela ďalšia ambulancia a starí rodičia stále čakajú v poradovníku na miesto v DSS. Prípadne by občania mohli mudrovať, prečo v obci nie je pokosená tráva a pozbierané odpadky. U nás pol národa rieši dodávky ropy a rovno vie, že ceny pôjdu hore, ale aj tak ropy nebude.“

Dnes je podľa nich doba, keď sa „každý okrem pandémie rozumie aj vojne, hokeju a, samozrejme, aj energiám. O potratoch nehovoriac. Bez akejkoľvek analýzy alebo čo i len pohľadu na dáta.“ Práve na dáta preto poukázali oni a priniesli dobré správy. Týkajú sa cien benzínu a nafty.

„Najvyššie na 93USD bola ropa Ural v strede júna. Odvtedy sa cena vlní a dostala sa pod 70USD. To je pokles 25%. Je to významný pokles, pod touto cenou bol URAL za posledné 2 roky len pár mesiacov,“ uviedli. Ceny palív na slovenských čerpacích staniciach klesajú už päť týždňov, čo je oneskorenie zhruba o 3 týždne.

Štvrtok je už tradične deň, kedy sa ceny u veľkých hráčov menia a menší hráči na základe toho prípadne pridajú „centík hore či dole.“ U najväčšieho hráča na našom trhu, Slovnaftu, klesli ceny benzínu dnes na 1,755, čo je v priebehu dvoch týždňov pokles o 8 centov. Nafta klesla na 1,799 eur, za dva týždne išla teda dolu o 6 centov.

Podľa analytikov ide o šieste týždňové zníženie v rade, ropa však klesá ku dnešku už osem týždňov. Ak teda nepríde k zásadnému zvratu, čakajú nás ešte dve zníženia cien pohonných hmôt a obe by mali prísť ešte do konca augusta. „Mali by byť zásadné a s benzínom by sme sa mali dostať pod 1,7 eura za liter a nafta bude len o pár centov drahšia ako benzín, ceny sa postupne priblížia,“ avizujú analytici. „Okolo tých 1,70 eura za liter by mali byť ceny benzínu a nafty rovnaké, čo sa nemusí u oboch stihnúť do konca augusta, ale v septembri bude benzín na cene nafty a platí to aj naopak,“ uviedli a pripomínajú, že maximum oboch palív bolo 1,95 eura za liter na prelome júna a júla tohto roka.