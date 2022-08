Suchu na Slovensku je nateraz koniec: Víkendové zrážky pomohli! Lejaky so sebou priniesli aj problémy

Archívne VIDEO Po horúčavách prichádzajú silné dažde a búrky: Piatkový lejak v Miloslavove

Po dlhom období sucha, kedy Slovensko sužovali extrémne vysoké teploty, prišla očakávaná zmena, z ktorej sa mnohí tešili. Po niekoľkých týždňoch totiž lialo. Intenzívne zrážky, ktoré nad územie Slovenska priniesol studený front, tak zahnalo sucho a vyprahnutá zem a vodné toky sa konečne dočkali zrážok. Tie však boli na mnohých miestach tak až extrémne.

Obrovské množstvo zrážok

Podľa zrážkomerných staníc napadlo najviac zrážok na Považí a severe Slovenska, teda blízko hraníc s Českom a Poľskom. Je len málo miest, kde prakticky vôbec nepršalo. Najviac zrážok padlo cez víkend na Martinských Holiach, kde napadlo neuveriteľných vyše 100 milimetrov vody. Množstvo zrážok padlo aj v okolí pohoria Tríbeč, a to v Skýcove - vyše 80 milimetrov. Nezaostávalo ani okolie Žiliny, kde v priemere napršalo vše 85 milimetrov zrážok. Relatívny vysoký úhrn bol aj v Rajeckej doline. Minulý týždeň totiž závod na výrobu nealkoholických nápojov, ktorý sídli v Rajeckej doline oznámil, že znižujú spotrebu vody na nevyhnutné minimum.

Dôvodom bolo práve sucho a nedostatok vody vo vodnom toku. Oznámil to generálny riaditeľ skupiny Kofola Jannis Samaras v reakcii na extrémne sucho a vyschnuté koryto rieky Rajčianky. "Povrchová voda sa vnorila do sedimentu a chýba v koryte rieky v páse dlhom zhruba 1,5 kilometra pri Rajeckej Lesnej. Rovnakým spôsobom to vyzeralo napríklad aj pod obcou Čičmany. V kontexte celého toku je stav rieky stále dobrý, a to od množstva vody až po biodiverzitu. Ak výdatne zaprší, tok, a s ním aj život vo vode, sa opäť obnoví," vysvetlil špecialista na revitalizáciu krajiny Miroslav Kubín, s ktorým skupina spolupracuje na vodozádržných aktivitách v Rajeckej doline.

Dlhotrvajúce sucho však spôsobilo, že zem bola úplne vyprahnutá a na veľké množstvo zrážok nebola pripravená. Podľa portálu imeteo.sk preto na mnohých miestach na Slovensku vznikali povodne, pretože pôda nevedela taký úhrn zrážok vsiaknuť. Lokálna povodeň napríklad vznikla v obci Malá Tŕňa v okrese Trebišov, kde na ceste stála voda. Na druhej strane však nehrozilo, že by sa vodné toky vyliali z koryta, keďže vo všeobecnosti v nich pred víkendom bolo veľmi málo vody. Po intenzívnych zrážkach sa však hladiny dostali na svoju priemernú úroveň. To, že sa situácia zlepšila, priznal aj Slovenský hydrometeorologický ústav. Ako vysvetlili, za uplynulý týždeň padlo najviac zrážok v Dolnom Hričove-Žiline 81 mm, Prievidzi 80 mm, Tisinci 62 mm a Čadci 60 mm. Nad 50 mm bol úhrn zrážok aj v Rimavskej Sobote, Nitre, Trenčíne a Čaklove. Naopak, najmenej zrážok spadlo v Orechovej 5 mm, Michalovciach 8 mm, Senici 11 mm a Hurbanove 17 mm.

"Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom výrazne zlepšila a aktuálne prevládajú na Slovensku normálne až mierne suché podmienky. Podľa indexu SPEI je veľmi sucho už len v Senici, Piešťanoch, Košiciach a Michalovciach. Mierne vlhko je podľa indexu SPEI a SPI len v Tisinci. Podľa indexu CMI prevládajú normálne až mierne suché podmienky. Veľmi sucho je v Senici, Hurbanove, Michalovciach a Orechovej. Mierne vlhko je len v Čadci. Deficit zrážok je za posledných 90 dní najvyšší vo Švedlári -168 mm, Banskej Bystrici -158 mm, Telgárte -155 mm, Medzilaborciach -153 mm a Orechovej -153 mm. Deficit zrážok okolo -145 mm je aj v Bardejove, Prešove a Spišských Vlachoch," upozornili meteorológovia.

A čo nás čaká nasledujúci týždeň? "Od utorka sa bude postupne otepľovať a očakávame slnečné počasie s teplotami nad 30 °C. V nedeľu by mal cez naše územie prechádzať studený front, ktorý prinesie zrážky a mierne ochladenie. Indexy sucha by sa nemali výrazne meniť, na západnom Slovensku očakávame pokles indexov sucha," uzavreli meteorológovia.