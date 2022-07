Blíži sa radikálna zmena počasia: Konečné spása! Meteorológovia sľubujú intenzívne búrky a dážď, vydali výstrahy

Extrémne sucho komplikuje život snáď každému z nás. Vody na mnohých miestach je málo, trpia stromy, ale aj zvyšok flóry. Riziko požiarov je veľké, a preto čakáme na dážď ako na spasenie.

Aj keď posledné dni popršalo, ani zďaleka to nebolo v takej intenzite, ako by to príroda potrebovala. Naďalej je veľmi sucho a horúco. Podľa meteorológov sa však aj to už čoskoro zmení.

Nad územie Slovenska sa totiž blíži studený front, ktorý by okrem ochladenia mal so sebou priniesť aj intenzívne zrážky. A všetko sa to začne diať už v noci z piatka na sobotu. Prvý víkendový deň totiž bude oblačný až zamračený, na východe spočiatku aj zmenšená oblačnosť. Cez deň na väčšine územia dážď, prehánky, ojedinele búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Najnižšia dosiahne nočná teplota 20 až 16, v údoliach miestami okolo 14 stupňov Celzia, najvyššia denná teplota vystúpi na 21 až 27, na východe Podunajskej nížiny, v Banskobystrickom a Košickom kraji a na Zemplíne väčšinou 27 až 33 st. Fúkať bude prevažne slabý vietor s rýchlosťou do 30 kilometrov za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.

Vydané výstrahy

Meteorológovia už vydali aj výstrahy pred búrkami, ktoré platia v sobotu pre celé územie Slovenska. Podľa portálu Meteo Slovensko sa však budú tvoriť prehánky a búrky nad územím Slovenska už aj v piatok. "Slovensko po dlhom čase konečne čaká poriadny prísun zrážok. Tie zabezpečí najskôr studený front v piatok, počas víkendu už aj zvlnený studený front spojený s jadranskou tlakovou nížou. Kým v piatok sa budú búrky sústreďovať väčšinou na severozápadné a severné Slovensko do oblasti hôr, v sobotu to už bude iné. Počas soboty začne krátko po polnoci postupovať od západu výrazné zrážkové pásmo, ktoré bude generovať aj intenzívne búrky na čele postupujúceho frontu. Očakáva sa, že už počas ranných hodín bude zrážkové pásmo ovplyvňovať aj stredné Slovensko, pričom búrky by sa mali tvoriť niekoľko hodín na to. Nakoniec sa od poludnia zrážok dočká aj východné Slovensko," ozrejmil portál na sociálnej sieti.

Následne sa podľa portálu treba pripraviť v sobotu popoludní na poriadnu búrkovú šou. Tie zasiahnu prevažne stred a východ Slovenska, vylúčené nie sú ani krúpy. Najviac búrok by sa mali tvoriť na pohraničí s Maďarskom a Poľskom, a teda na Gemeri, v Banskobystrickom a Prešovskom kraji a v oblasti Tatier.

"Pri daždi v priebehu soboty spadne 20 až 50 mm zrážok, avšak pri búrkach treba počítať s úhrnmi ojedinele nad 30 mm. Intenzívne búrky prinesú úhrny ojedinele do 50 mm zrážok, lokálne aj do 70 mm zrážok. Predovšetkým sa tak stane v južnej a východnej polovici Slovenska, ale to, kde toľko zrážok spadne, už záleží na náhode," uzavrel portál.