Stav povrchových vôd v povodí Bodvy je KRITICKÝ: Tok je úplne suchý, zlepšenie je v nedohľadne

MOLDAVA NAD BODVOU – Aktuálny stav povrchových vôd v povodí Bodvy je kritický. Uvádza to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej webovej stránke. V najbližšej dobe zlepšenie hydrologickej situácie nepredpokladá.

Prietoky v troch vodomerných staniciach sú menšie ako 364-dňový prietok. "Táto situácia v povodí trvá dlhšie, môžeme povedať, že už od konca predchádzajúceho roka," informuje. V tejto súvislosti vykonali pred dvoma týždňami hydrologický prieskum a priame zameranie prietokov v 18 profiloch na zdokumentovanie hydrologickej situácie v povodí Bodvy a jej prítokoch. "Od konca júna a v júli do súčasnosti sú vo vodomernej stanici Moldava nad Bodvou zaznamenané nulové prietoky, to znamená, že tok je suchý," dodáva na základe aktuálneho monitorovania povrchových a podzemných vôd v pozorovacích objektoch štátnej hydrologickej siete.

To, že je hydrologická situácia nepriaznivá, dokumentujú podľa SHMÚ aj údaje z monitorovania sucha v podzemných vodách. V pozorovacej sonde Žarnov, blízko Moldavy nad Bodvou, sa hladina podzemnej vody pomaly blíži k dlhodobému minimu. "Na zvrátenie tohto stavu sú potrebné predovšetkým zrážky, jediný zdroj našich vôd, a to nielen výdatné, ale najmä dlhotrvajúce," konštatuje a predpokladá, že súčasný stav sa vzhľadom na predpovede meteorológov v dohľadnej dobe zrejme nezlepší a skôr bude pokračovať zhoršujúci sa trend. SHMÚ pripomína, že málo-vodný začiatok tohtoročného leta a horúci jún spolu s výrazným zrážkovým deficitom spôsobili zníženie vodných stavov a prietokov na mnohých, a to aj na pomerne veľkých tokoch. Uvedený deficit sa prejavil aj na stave hladín a výdatností prameňov.