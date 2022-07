Horor z Bratislavy: Vladimír († 34) Kristínu († 68) rozštvrtil a upálil! Konfliktnú susedku poznali všetci

BRATISLAVA - Kauza, ktorá začala správami o postrelení príslušníka hasičského zboru, nabrala obludné rozmery. Ukázalo sa, že muž, ktorý strieľal, mal na to skutočne hrozivé dôvody – hasiči ho totiž podľa všetkého „pristihli“ v momente, kedy sa v záhrade pokúšal spáliť rozštvrtené pozostatky mŕtvej susedy. Tá bola nezvestná od novembra. Zdá sa však, že medzi susedmi nebola veľmi obľúbená.

Už niekoľko dní na Slovensku rezonuje téma rozštvrtenej a upálenej osoby v Bratislave. Hasiči boli najskôr privolaní k požiaru na Alibernetovej ulici, kde ich čakal 34-ročný Vladimír. Ten na nich začal strieľať, pričom jedného hasiča poranil do ruky a druhému zasiahol dýchací prístroj. Dôvod jeho konania je teraz viac ako jasný.

V podomácky vyrobenej piecke našli hasiči obhorené časti ľudského tela - ľudskú hlavu a kosti. "Aj teraz, keď sa idete tadiaľ prejsť, cítite smrad spáleného tela," povedal nám Martin. "Z doposiaľ vykonaných úkonov a zistení možno dôvodne predpokladať, že poškodená žena bola zastrelená v chodbe bytu na Tokajíckej ulici. Predbežné znalecké skúmanie ukázalo, že príčinou jej smrti boli strelné poranenia v oblasti hlavy a krku. Páchateľ sa snažil miesto činu zakryť a upratať, čo však aj napriek jeho snahe znalci z KEÚ PZ dokázali detekovať,“ uviedli policajti. Páchateľ telo ženy rozštvrtil a v tomto stave ho preniesol na Alibernetovú ulicu, kde sa ho snažil zbaviť v podomácky vyrobenej peci. „Na základe výsledku z pitvy došlo k zmene právnej kvalifikácie vo veci nálezu telesných pozostatkov z trestného činu zabitia na obzvlášť závažný zločin vraždy," dodala polícia.

Konfliktná susedka

Pozostatky patrili od novembra nezvestnej Kristíne Tarjányiovej. Ide o 68-ročnú ženu, ktorá bola susedou Vladimíra. Zdá sa však, že Kristína mala vo vchode a na celej ulici problémy so susedmi. Len dva mesiace pred jej zmiznutím sa susedia na jej správanie sťažovali aj v skupine na sociálnej sieti.

Galéria fotiek (2) Kristína bola nezvestná už od novembra.

Zdroj: FB/Pohotovostný pátrací tím

"Zdravím susedia, nemáte nápad alebo radu ako riešiť pani Kristínu z Tokajíckej, ktorá znepríjemňuje život všetkým susedom na Tokajíckej a neustále volá policajtov?" pýtal sa jeden z obyvateľov. Komentáre pod príspevkom nie sú o nič príjemnejšie. "Nikdy nezabudnem, ako chcela na mňa volať policajtov, pretože som zastavila na chvíľu auto pri dome a nevypla motor," napísala Martina. Aj Vladimír, ktorý ju zastrelil, rozštvrtil a neskôr chcel jej pozostatky spáliť v piecke, bol jej sused.

O Kristíne vedel aj starosta Martin Chren. Bol to práve on, čo informoval susedov o jej zmiznutí. "Pred pár dňami boli na Tokajíckej hasičské autá, sanitka a policajti a prehľadávali byt pani Kristíny. Všetci z ulice určite vedia, koho myslím. Nemá niekto nejaké info, ako to dopadlo?" pýtala sa Zuzana koncom novembra. "Dobrý deň, bez ohľadu na povahu kohoľkovek (a na miestno úrade tiež vieme svoje), dnes som, žiaľ, dostal (zatiaľ oficiálne nepotvrdenú) informáciu, že je údajne nezvestná," odpovedal v príspevku Chren.

"Naposledy ju videla nejaká pani pri garážach, že sa bavila s nejakým mužom v červenej mikine, že vyzeral ako feťák. Kristína rozhadzovala rukami a odvtedy je nezvestná, mobil mala doma, že vraj a mala ísť na roetgen, ale neprišla. V nemocniciach nie je a mačku by určite nenechala samu bez opatery," znel ďalší komentár. Či vtedy bol muž v červenej mikine aj vrah Vladimír, zatiaľ jasné nie je. Trestné stíhanie sa ale pravdepodobne zastaví, pretože potom, čo Vladimír strieľal na hasičov, zbraň obrátil proti sebe.