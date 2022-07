Postup pri nákupe vrtuľníkov je podľa Hegera v súlade so zákonom: Dôvodom je vojna

BRATISLAVA - Nákup dvoch vrtuľníkov pre zložky rezortu vnútra priamym rokovacím konaním je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, deklaroval v piatok premiér Eduard Heger (OĽANO). Ako vysvetlil, dôvodom schváleného postupu je vojna na Ukrajine, ktorá spôsobila nedostatok náhradných dielov na údržbu doterajších vrtuľníkov Mi-171 ruskej výroby.

"Boli sme dotlačení do tejto situácie, a preto sme na vláde schválili postup, že ministerstvo vnútra urobí všetko pre to, po diskusii s Úradom pre verejné obstarávanie, ktorý tomu poskytoval presné smerovanie, ako by malo ministerstvo postupovať, aby oslovilo výrobcov, predajcov, aby zistilo, kde sú čo najrýchlejšie dostupné vrtuľníky," priblížil predseda vlády.

Okrem vybraných vrtuľníkov sa podľa Hegera diskutovalo aj o vrtuľníkoch Bell, ktoré však nesplnili požadované parametre polície. Uzatvorenie zmlúv na nákup dvoch vrtuľníkov pre policajtov a záchranárov za vyše 29 miliónov eur tento týždeň odobrila vláda. Za vrtuľník Leonardo AW 189 vyrobený v roku 2016 vrátane výcviku troch pilotov a výbavu zaplatí rezort vnútra 13,135 milióna eur.

Kupuje tiež vrtuľník Leonardo AW 139 z roku 2021 s výcvikom a ďalšou výbavou za 16,253 milióna eur. Dôvodom obmeny vrtuľníkovej techniky sú problémy pri údržbe a prevádzke súčasných vrtuľníkov Mi-171 v súvislosti s ruským útokom na Ukrajinu a následne prijatými sankciami.