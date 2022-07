Koaličná KRÍZA: Heger sa stretne so Sulíkom! Vo vzduchu visí menšinová vláda, jasné slová politológov

Ultimátum strany SaS ostáva na stole, rovnako aj jasné stanovisko premiéra Eduarda Hegera a hnutia OĽaNO. Zatiaľ to vyzerá na bezvýchodiskovú situáciu. Napätie vyvolal aj list, ktorý SaS adresovala premiérovi. Ten totiž nečakal, že si ho prečítajú všetci. Sulíka to mrzelo a do budúcna sa ponaučí. Podľa politológa Tomáša Koziaka je potrebný kompromis, lebo vinu na kríze nesú obaja lídri.

Sobotná chvíľka koaličnej poézie

Sobotný večer bude patriť rokovaniam. Za stôl si sadnú len dve osoby – premiér Heger a líder odchádzajúcej SaS Sulík. „Bude to stretnutie iba nás dvoch. Urobil som to preto, lebo si myslím, že je dôležité, aby sme diskusiu z verejného priestoru dostali za rokovací stôl, za zatvorené dvere, kde sa takéto diskusie viesť majú,“ uviedol Heger.

Jeho cieľom je udržať štvorkoalíciu, no postoj OĽaNO je jasný. Igor Matovič z vlády neodíde. Je preto otázne, s akým návrhom premiér príde, prípadne na čom sa dohodnú. Práve on je osobou, ktorá by mala krízu manažovať a ukončiť ju, aj keď sa doteraz, okrem vyjadrenia po mimoriadnom predsedníctve jeho domovského hnutia, držal viac-menej bokom.

Ak chcú fungovať ďalej, musia nájsť kompromis

Jedno z Hegerových ráznejších vyhlásení prišlo po zverejnení listu od liberálov. Premiér vyzval SaS, aby urobila krok dozadu. Opäť spomínal pád vlády Ivety Radičovej, hrozbu návratu Roberta Fica a mafie k moci. „Následkom toho bolo, že rozložil právny štát a okradol občanov o miliardy. Dnes sa história môže zopakovať znova. Mafia čaká za dverami, neotvárajme,“ uviedol Heger.

Obaja síce deklarujú, že plánujú dovládnuť v pôvodnom zložení, no ani jeden z nich neplánuje ustúpiť. Jediným východiskom je kompromis. „Pokiaľ má koalícia vydržať, priestor na dohodu tu musí byť. Všetko závisí od odhodlania Richarda Sulíka, či chce ísť z vlády preč, alebo nie. Predložil ultimatívnu požiadavku a politika nemôže fungovať na ultimátach. Ak na nej bude trvať, skôr či neskôr to povedie k rozpadu koalície,“ povedal pre Topky politológ Tomáš Koziak.

Odíde z vlády Matovič aj Sulík?

Zo strany premiéra by mal prísť kompromisný protinávrh, ktorý by mal situáciu riešiť. „Je predseda vlády a on by mal byť koordinátorom a starať sa o to, aby vláda prežila a fungovala v zložení, ktoré vzišlo z riadnych parlamentných volieb,“ skonštatoval. „Ultimátum zo strany Sulíka a trvanie na tom, že je to jediný možný návrh, ktorý sú ochotní akceptovať, je príznakom politického amaterizmu,“ zhodnotil Koziak.

Ak by mal z vlády odísť Matovič, premiér by mohol Sulíkovi navrhnúť oko za oko. Šéf liberálov sa k tejto možnosti vyjadril neurčito. Ak by však na stole pristála možnosť jeho odchod z vlády, je ochotný o tom diskutovať. „Návrh na odchod človeka, ktorý je predsedom najsilnejšieho politického hnutia, je skutočne silná požiadavka. Aj preto si myslím, že by mal prísť protinávrh. Napríklad to, čo ste spomínali, že by z vlády odišli aj Richard Sulík aj Igor Matovič,“ uviedol Koziak. „Čím menej by sa stretávali a komunikovali spolu, tým by to tú koalíciu odľahčilo.“

Ak teda všetky strany chcú, aby koalícia fungovala v pôvodnom zložení, musia sa buď dohodnúť, alebo odstrániť problém, ktorý túto v podstate permanentnú krízu spôsobuje. „Konflikt sa týka dvoch ľudí – Sulíka aj Matoviča – a je to konflikt v osobnej rovine. Medzi nimi je veľká animozita. Ak sa dvaja ľudia vo vláde nevedia vystáť a ešte k tomu sú to predsedovia dvoch koaličných strán, je to obrovský problém,“ konštatuje politológ. Ak by odišli obaja, podľa politológa Juraja Marušiaka by to znamenalo úplne iný formát. „Teda vytvorenie úradníckej vlády. Konflikt by sa však presunul do parlamentu, pochybujem, že by napr. Igor Matovič a väčšia časť strany OĽaNO dali takejto vláde dýchať,“ uviedol pre Topky.

Vina je na oboch stranách

Koaličná kríza nie je záležitosť len Igora Matoviča, aj keď má na tom výrazný podiel viny a mnohí na neho ukazujú prstom. Ani Sulík nie je bez viny. Nálepku rozbíjača vlád či malej opozície v koalícii si z čela len tak nezmaže. „Pri prvej veľkej koaličnej kríze, keď sa prijímali COVID opatrenia, si Sulík zbieral politické body na tom, že stál v opozícii voči novým opatreniam, ktoré presadzovala vláda a Igor Matovič,“ zhodnotil Koziak.

Jeho spôsob vystupovania bol často populistický a jeho politické preferencie stúpali. „Tí, ktorým ide o zachovanie stability koalície, môžu na neho mať ťažké srdce. Vina je na oboch stranách a z tohto plynie aj tá vzájomná animozita,“ uviedol. Keďže Heger neplánuje svoje kompetencie využiť v prospech rozpadu, jeho kompromisný návrh bude musieť stáť za to.

Ultimáta zatvárajú zadné dvierka, vláda v pôvodnom znení je nepravdepodobná

Ešte stále je na stole možnosť, že sa nakoniec dohodnú tak, že vláda bude pokračovať v pôvodnom znení s titulkami, ktorých súčasťou bude aj Matovič. Pretože, ako znelo heslo niekdajšieho premiéra, kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič. Práve Sulíkove ultimátum by v tomto scenári mohlo byť problém. „Tým, že človek postaví ultimátum, zatvorí si zadné dvierka, ktoré by mohli viesť ku kompromisu. Politika sa nemá robiť cez ultimáta. Z tohto pohľadu to nepovažujem za príliš racionálne. Aj z SaS sa ozývali hlasy, že ide o radikálnu požiadavku,“ uviedol Koziak na margo ultimáta.

Dohoda podľa neho možná je, no za príliš pravdepodobné to nepovažuje. „Tým, že to SaS postavila na ultimatívnej požiadavke, nemá veľmi kam ustupovať. Ak má vláda pokračovať ďalej, odchod Matoviča bude nevyhnutný, no nevyhnutný bude aj odchod Sulíka, resp. bude musieť dôjsť k zásadnejším zmenám. Ak by SaS odstúpila od svojej požiadavky, prišla by o svoju tvár,“ skonštatoval politológ.

Hovorí sa o posilnení pozície SaS

Všetky požiadavky strany SaS publikované neboli, takže nevieme, o čom všetkom sa bude rokovať. „Pre oboch lídrov je to však už otázkou prestíže, takže prípadný kompromis nebude jednoduchý. Aj Sulík však zrejme očakáva možnosť dohody, keď partnerom dal čas až do konca augusta,“ uviedol Marušiak. Za akých podmienok by bol Sulík ochotný urobiť krok späť, si však zrejme nikto netrúfa odhadnúť. „Hovorí sa však o požiadavke na posilnenie váhy SaS v rámci vlády a koalície. Otázka však je, či by znova nešlo iba o kupovanie času, tak ako minulý rok,“ dodal.

Menšinová vláda visí vo vzduchu, otvorene o nej hovorí aj Naď

Čoraz viac sa však ozývajú hlasy o menšinovej vláde, bez SaS a hlasov nezaradených poslancov má koalícia 69 poslancov. Ak prirátame troch, ktorí už majú údajne byť v hnutí Sme rodina, poslancov je 72. Šéf Sme rodina Boris Kollár totiž nechce novú koaličnú zmluvu, zrejme aj preto, že s 19 poslancami by si liberáli ako druhé najsilnejšie hnutie mohli nárokovať na post šéfa parlamentu. Kollár je preto prichystaný navyšovať počty. O koho, to známe nie je.

O vláde bez SaS hovoril otvorene aj minister obrany Jaroslav Naď v jednom zo svojich komentárov pod premiérovým statusom. Z nich sa totiž ľudia v posledných týždňoch dozvedia najviac. „A jasné, že SaS skončí nielen teraz mimo vlády, ale po ďalších voľbách aj mimo parlamentu,“ uviedol. SaS však opakuje, že im nejde o predčasné voľby a ich prípadná demisia neznamená pád vlády, koniec koalície ani predčasné voľby. „Pokiaľ Richard Sulík hrá na predčasné voľby, v tomto prípade je to nerozumné a riskantné, pretože by voľby mohli dopadnúť aj tak, že by sa SaS nedostala do parlamentu,“ myslí si Koziak.

Bez SaS to bude krehké, navyše s Ficom na krku

Koalícia so 76 poslancami by bola krehká, najmä keď Fico robí všetko preto, aby vládu povalil

Koalícia s tesnou nadpolovičnou väčšinou je však krehká a mala by problém dovládnuť. „Navyše s takou tvrdou opozíciou, ktorú predstavuje Robert Fico. Nemyslím si, že by to bolo dlhodobo udržateľné. Fico urobí všetko preto, aby túto vládu povalil, pretože to potrebuje. Potrebuje sa čo najrýchlejšie dostať opäť k moci a týka sa to všetkých procesov a trestných stíhaní, ktoré sa týkajú jeho a jemu blízkych ľudí,“ uviedol Koziak s tým, že každý mesiac, ktorý Fico nie je pri moci, pre neho predstavuje riziko, že vyšetrovania pôjdu dopredu. „Preto predstavuje túto nesmierne tvrdú a húževnatú opozíciu. Ide mu nielen o politické prežitie, ale o prežitie na slobode,“ povedal.

„Už z minulosti vieme, že aj hlasovanie v NR SR má svoju cenu, je možné poslanca dostať na druhú stranu, aby hlasoval za pád vlády. Viem si predstaviť, že Robert Fico má dosť guráže, prostriedkov a nehanebnosti, aby to urobil. Hrali by v tom aj iné faktory, aby vláda padla a 76 poslancov je veľmi málo na to, aby v takej situácii vláda dovládla, o tom som presvedčený,“ dodal Koziak na margo menšinovej vlády. Všetko by navyše záviselo aj od toho, ako by sa Sulík správal, ak by bol v opozícii.

Menšinovú vládu považuje OĽaNO za predčasnú, Za ľudí verí vo vyriešenie sporu

Otázku menšinovej vlády však na rozdiel od Naďa považuje hnutie OĽaNO za predčasnú. „Stále existuje priestor na krok vzad a veríme, že SaS si nakoniec vyberie spoluprácu na doručovaní výsledkov namiesto úteku od zodpovednosti,“ uviedol pre TASR Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽaNO. Dodal, že hnutie ešte pred zverejnením požiadaviek SaS vydalo jasné stanovisko o nesúhlase s odchodom ministra financií. „Toto stanovisko naďalej platí, a tým je pre nás debata o odchode Igora Matoviča uzavretá. Otázky o menšinovej vláde považujeme v tejto chvíli za predčasné,“ uzavrelo hnutie.

Strana Za ľudí verí, že tento osobný spor SaS a OĽaNO vyriešia vzájomne akceptovateľným spôsobom. „Najlepším riešením je totiž pokračovanie štvorkoalície,“ podčiarkla strana Za ľudí. Zopakovala, že politici by nemali zaťažovať občanov svojimi spormi, pretože tie ľudí nezaujímajú. „Jediným víťazom týchto sporov je Robert Fico, mafia a oligarchovia,“ podotkla strana.

Obrovským problémom tejto vlády je komunikácia

Čo je pre túto vládnu koalíciu naozaj zlé, je to, že všetky krízy, problémy a šarvátky pretriasajú na verejnosti. Na sociálnych sieťach pred očami ľudí, na tlačovkách, v rozhovoroch. Vrhá to zlý pohľad na vládu a všetky politické strany, ktoré sú súčasťou koalície. A preferencie klesajú. „Špinavé prádlo prepierajú na verejnosti prakticky od začiatku. To je prejav politického amaterizmu. Nech sa nečudujú, že im preferencie padli raketovo nadol. Pokiaľ si chcú udržať imidž serióznej politickej strany, špinavé prádlo sa nemá prať na verejnosť,“ skonštatoval Koziak.

Ak by mal Matovič fungujúci tlačový odbor už od začiatku, keď bol ešte premiérom, tak by vláda bola v očiach verejnosti vnímaná lepšie, ako teraz. „Komunikácia smerom k verejnosti je jedno z najväčších zlyhaní tejto vlády a to sa netýka len Matoviča, aj keď v tom hrá hlavnú úlohu. Vezmite si status na adresu pani prezidentky. To možno hodnotiť ako niečo, čo nebolo úplne príčetné, čo opäť urobil. Tak sa politik nesmie správať. Ale aj Richard Sulík sa často komunikačne správa ako slon v porceláne,“ dodal.

Permanentná koaličná kríza

Tentokrát sa spor v koalícii opäť vyostril po tom, ako poslanci Národnej rady SR prelomili veto prezidentky Zuzany Čaputovej pri tzv. protiinflačnom balíku z dielne Matoviča. SaS a OĽaNO sa následne obviňovali z hlasovania s fašistami. Pre útoky Matoviča SaS prestala opätovne chodiť na koaličné rady, vypovedala koaličnú zmluvu a očakáva do konca augusta novú. Chce ju prepracovať a žiada Matovičov odchod z vlády. OĽaNO to od začiatku odmieta. SaS avizovala demisiu svojich ministrov, ak nedôjde k naplneniu ich požiadaviek.

Matovič reagoval, že SaS v septembri povalí vládu. To Sulík odmietol a tvrdí, že odchodom liberálov z koalície nepadne vláda. Deklaroval záujem na dovládnutí kabinetu. Vyhlásil však, že SaS koalíciu opustila. Premiér Heger vyzval liberálov, aby urobili krok späť. Dnes sa má premiér Heger stretnúť so Sulíkom. Stretnutiu predchádzali rôzne prestrelky, list a výzvy. Premiér sa má tiež stretnúť aj s prezidentkou.